Легенда о сумасшедшем капитане

До середины 1970-х на месте нынешней администрации поселка Безверхово стоял довольно экзотический дом не менее экзотического капитана, некогда сидевшего на близлежащем мысу и, по легенде, отстреливавшего из засады проплывавших мимо китайцев.

Ворота дома были сделаны на японский манер — из китовых ребер. По обе стороны входа возвышались четырехгранные гранитные столбы с высеченными на них подковами счастья. У самого дома стояла деревянная беседка, а внутри нее стол из лопатки кита и табуретки из китовых позвонков на манер винных бочек. Интерьер дома дополнялся деревянными моделями кораблей, крабовыми панцирями, рисунками. Внутри хозяин выложил камин из гранита, возле которого по вечерам собирались не только домашние, но и соседи, гости, слушая занимательные морские истории «капитана Крюка», рассказываемые им самим.

«Вместо правой руки у него железный крюк, которым в данный момент он погоняет свою банду. Черные волосы, завитые в локоны, спадают на плечи, глаза его незабудкового цвета. Да, надо еще добавить, что он всегда потрясающе вежлив. Во рту он держит особое приспособление своего собственного изобретения, с помощью которого он может курить одновременно две сигары. Он жесток и мрачен», — так описывается знаменитый персонаж океанских саг — капитан пиратов Крюк.

Примерно так же описывали друг другу приморские пираты и легендарного дальневосточного капитана Гека («гек» — по-фински «крюк»), гонявшего их по побережью на охранной шхуне «Сторож», добавляя в его описание один глаз и поразительную способность, несмотря на это, стрелять без промаха. Но обоих капитанов все же объединяли «смелость, деятельность ума и способность к милосердию, стремление сохранить „хорошую форму“, не потерять лица».

В реальности дальневосточный «Крюк» — Гек — «это был настоящий обветрившийся морской волк с сиплым голосом».

Бьет прямо в глаз

Фридольф Гек родился в 1836 г. в многодетной семье таможенника в Финляндии и уже в 12 лет отправился на заработки, устроившись кают-юнгой на бриг «Ольга», отходивший в Бразилию. С тех пор с морем он уже не расставался никогда. На разных судах Гек 14 лет бороздил океаны, совмещая работу с учебой. Вернувшись с очередного тихоокеанского рейса, где он уже работал китобоем-гарпунером, Гек решил начать свое собственное дело.

В то время на территории Финляндии широкое распространение получили идеи поиска новой, лучшей жизни для себя и своих детей, поиска новых мест для поселения, где можно было бы создавать Города солнца, где царили бы мир, спокойствие и гармония. Под лозунгом «Назад к природе», избавления от жесткого контроля городской жизни.

Для цели перевозки колонистов в землю обетованную Гек взял ссуду у государства и купил бриг «Император Александр?II». 26 ноября 1868 г. 57 потомков викингов, китобоев и охотников погрузились на бриг, и отправились из вольного ганзейского города Бремена на Дальний Восток — искать место, где можно было бы начать новую, прекрасную жизнь в лучах теплого приморского солнца. В следующем году Гек разбросал колонистов по побережью Приморья, сдал бриг государству и устроился китобоем к местному промышленнику Линдгольму. Накопив денег, он купил свою собственную шхуну «Морская корова», затем побольше — «Анна». Занимался перевозкой людей на остров Аскольд, где познакомился с управляющим приисками Янковским. Оба решили поселиться на Сидими (ныне Безверхово), куда в 1879 г. Гек на своей шхуне перевез свое хозяйство и семью Янковского.

В 1880 г. Гек уехал из своей заимки на шхуне для перевозки новой партии имущества. Пока хозяин отсутствовал, на поселение напали хунхузы, убили жену финна, его воспитанника и всех рабочих. Разграбили и сожгли только что возведенные постройки и через горы ушли в Маньчжурию, уведя туда и сына Гека.

Гек отправился в погоню через границу в Китай и долго шел по следам. У китайцев потом бытовала легенда, что Гек обезумел, решил мстить им, дни и ночи сидит на своем мысу и бьет прямо в глаз всех проходящих и проплывающих мимо китайцев. Поэтому это место (ныне мыс Гека полуострова Янковского) китайцы старались обходить далеко стороной.

Морской волк

В 1892 г. Гек поступает на госслужбу капитаном судна «Сторож», охранявшего зверовые промыслы от американских и японских браконьеров. Последние прозвали судно «Черт-шхуна», а ее капитана — «Черт-капитан».

На «Стороже» Гек прослужил до 1904 г., когда его тело, покрытое флагом Российского коммерческого флота, предали земле в центральной части Покровского парка Владивостока — в июле 1904 г. 67-летний Гек застрелился в своей капитанской рубке.

Эмигрантская пресса так впоследствии описывала смерть легендарного капитана: «…Снял с крючка любимый карабин, висевший всегда на переборке каюты, привычно звякнул затвором. Уперев приклад в палубу, он низко нагнулся, захватил дуло винчестера ртом и, вытянув руку вниз, нащупал спуск своим негнувшимся узловатым старческим пальцем». Причиной такого поступка явилось помрачение рассудка, сильные головные боли.

В своем некрологе газета «Владивосток» сообщала 11 июля 1904 г. : «4 июля окончил жизнь Фридольф Кириллович Гек… Он плавал в наших водах около 30 лет, и никто из моряков не знал так хорошо нашего побережья, а также не умел так приноровиться ко всем условиям плаванья около этих побережий, как покойный. Свои наблюдения во время плаваний у северных берегов Анадыри и Камчатки… покойный изложил в особой брошюре и представил ее по принадлежности в гидрографическую часть нашего порта. Там она лежала много лет и только в 1901 году… была использована в брошюре „Лоции берегов, прилегающих к Берингову морю“…

Под руководством почившего много молодых людей вышло дельными моряками и знатоками плаванья в морях Дальнего Востока. В здании Восточного института, откуда 6 июля состоялся вынос тела покойного, собралось очень много друзей, сослуживцев и бывших подчиненных его. На гроб было возложено много венков, и гроб был прикрыт флагом Русского коммерческого флота. Со смертью Ф. К. Гека… во Владивостоке почти вымер тип старинных „морских волков“ морей Дальнего Востока, которые шли на ловлю китов в „утлых челнах“ с ручными гарпунами».

Тот самый шкипер

Но легенда об одноглазом капитане Крюке намного пережила своего героя. «В начале мая 1909 г. начальник отряда пригласил к себе командиров подводных лодок „Скат“, „Дельфин“, „Кефаль“, „Сом“ и „Щука“, — вспоминал один из первых российских подводников, служивших на Тихом океане, — Василий Меркушов. — господа, здесь вам делать нечего! Большая часть лодок еще не закончила зимнего ремонта, потому отряд не может перейти в бухту Разбойник; ходить же под водой по Золотому Рогу слишком опасно из-за большого движения по бухте. Предлагаю вам отправиться в плавание по Амурскому заливу! Кто из вас старший?

— Я, — ответил командир подводной лодки „Сом“.

— Так вот, Владимир Валентинович, вы впятером обойдете бухты Новик, Алексеева, Джигит, потом перейдете в бухту Гека, оттуда — в Славянку, зайдете в бухту Миноносок и вернетесь обратно во Владивосток.

Пошли в бухту Гека. Небо застлало густыми облаками, солнце скрылось. Стало хмуро и неприветливо. Белые гребни покрыли горизонт. Имея попутный ветер и волну, шли 8-узловым ходом, но какая-то китайская джонка под всеми парусами легко обогнала лодки и быстро скрылась из виду.

Придя засветло в бухту Гека, свезли палатку на берег и разбили ее на выходном мыске. Разместившись на снятых с подводных лодок матрацах, командиры оживленно болтали при свете стеариновой свечи, стоявшей посредине палатки.

— Итак, господа, мы находимся в бухте Гека, того самого шкипера, у которого во время оно хунхузы вырезали всю семью, после чего он уничтожал всякого китайца, появившегося поблизости».

Юрий УФИМЦЕВ