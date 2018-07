Западное общество стремится к равенству женщин и мужчин, стоит ли Китаю стремиться к этому? У этой медали две стороны

Китай до сих пор активно догоняет западные страны в области естественных наук и техники. Также Китай ориентируется на западные подходы и в социальных исследованиях.

Существует гипотеза, что, если в государстве хорошо развита экономика, наука и техника, то управление обществом, общественные институты и социальные науки также находятся на высоком уровне. Это суждение я считаю весьма бездоказательным. Но все же, если принять эту гипотезу за правду, можно сделать вывод, что необходимо вести китайское общество к таким же успехам. А для этого следует учиться у Запада. Однако в Китае научное сообщество по гуманитарным и социальным наукам не имеет четкой методологии для того, чтобы подтвердить данную гипотезу. Перед тем как подтвердить достоверность какого-либо предположения, нужно стараться найти доказательства или опровержения этой теории. Если по всем использованным методам исследования находятся подтверждения гипотезы, то исследователи считают это предположение достоверным. А принимать теорию до того, как она была доказана (или опровергнута) — это нарушение законов науки. По своей сути это становится похоже на слепую веру, ничем не отличающуюся от веры в Бога.

Возможно, с точки зрения логики, более правильным суждением, над которым следует подумать западным ученым, будет следующее: «Развитые гуманитарные и социальные науки становятся двигателями к совершенствованию экономики, науки и техники». Так в чем же различие между этой гипотезой и той, о которой я говорил в начале статьи? В первой гипотезе отсутствует комплексный подход к проблеме. Там скорее защищается мнение консерваторов, которые не делают сложных и растянутых суждений. Это просто соответствует нынешним научным закономерностям.

Участники международной акции в Брюсселе за ликвидацию насилия в отношении женщин. 26 ноября 2017

Однако все мы знаем, что наука постоянно развивается. Поэтому вполне логично, что на определенных исторических этапах человеческие познания были ограничены.

Конечно, главный вопрос, которому посвящена сегодняшняя дискуссия — это равноправие полов в Китае и на Западе. Собственно, это также поможет нам частично затронуть развитие гуманитарных и социальных наук в этих регионах.

Но для начала я хотел бы объяснить, почему статья с самого начала была загнана в определенные рамки. Дело в том, что я бы хотел в своих рассуждениях исходить из социальной реальности, а не из пространных гипотез.

Почему же не следует, основываясь на предположениях, говорить о равенстве полов? Я хотел бы привести пример, который сейчас можно часто наблюдать в интернете: «На Западе женщина после замужества берет фамилию мужа, а в Китае такого нет. Поэтому в Китае более развито равенство между мужчиной и женщиной». Почему же это суждение гипотетическое? Потому что этот факт нельзя считать объективным критерием для определения, существует ли в обществе гендерное неравенство. Например, существует ли в обществе такое явление, когда мужчины и женщины получают неравную зарплату за равный труд и насколько это распространено? Существует ли половая дискриминация в организациях? Является ли гендерная принадлежность основным критерием при приеме на работу или при движении по карьерной лестнице? Можно ли делать аборты? Существует ли в семьях явление, когда в детей вкладываются ресурсы в зависимости от их принадлежности к тому или иному полу? Только исходя из данных критериев, мы сможем объективно говорить об интересующем нас вопросе. Ведь гендерная дискриминация действительно очень важная проблема. А сам факт берет ли женщина фамилию мужа после свадьбы, никак не связан с современными реалиями и не является логичным критерием в данном контексте. Поэтому мы будем придерживаться максимально объективных признаков при выявлении наличия или отсутствия гендерного неравенства.

Также я хотел бы ответить тем, кто говорит, что я покровительствую мнению западных читателей. В своем анализе я не использую критерий, которым так гордятся на западе, а именно отношение количества женщин к количеству мужчин среди политических лидеров. Ведь если в руководстве государством главной целью становится сам факт равного соотношения женщин и мужчин, а не способность этих людей управлять государством, то в итоге прогресс стоит на месте.

Итак, что же, можно сказать, по поводу гендерного неравенства в Китае и на Западе согласно вышеуказанным критериям?

Прежде всего, я хотел бы отметить, что подавляющее большинство исследований на тему половых различий затрагивали средний размер оплаты труда в разных профессиях. Также сравнивали зарплату в зависимости от длительности обучения в учебных заведениях. Однако это не совсем соотносится с понятием о неравной плате за равный труд.

Как уже было сказано выше, неравная оплата труда за равный труд может четко характеризовать наличие гендерной дискриминации. Из-за того, что информации по этому аспекту относительно мало, я могу провести сравнение лишь на основе ограниченных данных, предлагаемых специальными группами исследователей в Китае. Но даже если мы посмотрим на некоторые европейские страны, находящиеся в топах международных рейтингов, то и там можно заметить наличие неравенства в оплате труда.

Это реальная проблема западных стран, о которых говорят даже в СМИ. В Китае у всех есть ощущение, что хоть подобное явление и существует, оно не повсеместно. Поэтому можно сказать, что с этой точки зрения Китай относительно развит. Кроме того, и китайские, и зарубежные СМИ отмечают, что в Китае женщины, занимающие высокие посты, получают более высокие зарплаты, чем женщины в Европе. Это говорит о том, что китаянки имеют меньше ограничений в продвижении по службе.

Но даже в самой системе продвижения по карьерной лестнице у Китая и Западных стран есть различия. В западных странах с развитой экономикой требование указывать пол при приеме на работу считается противозаконным. Сейчас очень редко можно увидеть, чтобы отбор кандидатов происходил исходя из половых различий, это действительно прогрессивный шаг.

Но если же смотреть на современные реалии, то женщин почти везде принимают на работу на более низкую зарплату. Поэтому существует очень маленькая вероятность, что при условии наличия необходимых профессиональных навыков, женщина сможет конкурировать с мужчиной.

В Швеции придумали один способ выхода из ситуации, который мне довольно нравится. По закону, в Швеции отцы наравне с матерями обязаны заботиться о детях. Поэтому у каждого мужчины есть право взять отпуск по уходу за ребенком. Что касается того, что происходит на самом деле, то тогда как каждый супруг по отдельности обязан на два месяца уходить в отпуск, по факту получается, что мужчина уходит на все четыре месяца. Вообще декрет должен длиться гораздо больше, потому что детские сады принимают детей не младше одного года. Недавно в Швеции был принят закон, согласно которому каждый родитель должен уходить в декрет на три месяца. Однако для более полного анализа ситуации пока что не хватает новых статистических данных.

В Швеции при приеме на работу женщина, которая хочет родить ребенка находится в более выгодном для себя положении, чем женщина же имеющая работу. Многие считают, что идею улучшить ситуацию с половой дискриминацией Швеция позаимствовали в Китае.

Теперь поговорим о следующем критерии. Чтобы определить, есть ли в стране право свободно выбирать, делать аборты или нет, достаточно посмотреть на официальную статистику по гендерному соотношению новорожденных. По данным ООН, среднее соотношение полов варьируется от 103 до 107 мальчиков на 100 девочек. В развитых странах Запада это число равно 105. В Китае статистика говорит о 110 мальчиках на 100 девочек, а в 2015 году было 113,51, что явно превышает статистику, предложенную ООН . (В Китае из-за политики «Одна семья — один ребенок» часто убивали девочек, так как по китайским традициям мальчик — кормилец, а девочка уйдет в семью мужа и не будет им помогать, а пенсии в Китае почти нет — прим. ред.) Судя по всему, в Китае по-особому относятся к мужскому полу, и право делать аборты распространено довольно широко (хотя УЗИ, чтобы узнать пол ребенка, в Китае под запретом — прим. ред.). Исходя из этого, можно сказать, что в Китае гендерное равенство все еще не так развито как на Западе. Мы должны понимать, что право на жизнь — это более существенное право, чем равенство при приеме на работу и продвижении по карьерной лестнице. А быть лишенным жизни из-за принадлежности к женскому полу крайне несправедливо. Поэтому мы можем сделать вывод, что еще рано говорить о гендерном равенстве в Китае.

Еще один критерий для определения уровня гендерной дискриминации — стремление родителей вкладывать средства в ребенка исходя из его половой принадлежности. Часто различия в уровне образования у мальчиков и у девочек можно проследить именно исходя из данного критерия. В 2012 году Шаньдунский университет опубликовал результаты своего исследования «Связь между уровнем образования и половой принадлежностью у жителей городов и деревень в Китае». Данные показали, что в Китае мужчины тратят больше времени и средств на получение образования.

Акция протеста женщин на Украине

В то же время на Западе, можно сказать, обратная ситуация. В 2016 году Маргрит ван Хек опубликовала статью «Сравнение гендерного разрыва в уровне образования: влияние эмансипации в 33 когортах в 33 странах» («Comparing the gender gap in educational attainment: the impact of emancipatory contexts in 33 cohorts across 33 countries»). В этой статье ван Хек говорит о том, что в Европе и США среди тех, кто родился до 1960 года, уровень образования у мужчин был выше, чем у женщин. Однако потом данное соотношение начало меняться в пользу женщин. А сейчас на Западе женщины более образованы, чем мужчины.

Так как же в итоге оценить достижения в гендерном равенстве в Китае и на Западе? С точки зрения абортов и вложений в образование детей, мы можем отметить, что на Западе мальчики не обладают привилегированным положением по отношению к девочкам. Тогда как в Китае это явление до сих пор распространено, особенно в деревнях (к сожалению, на этот счет нет точных данных, однако в Китае это действительно известный факт). То есть мальчики там получают больше материальных ресурсов от своей семьи, а также тратят больше времени и сил на получение образования. Конечно же, следуя за ростом урбанизации и развитием экономики в целом, эта особая «любовь» к мальчикам начинает ослабевать.

С другой стороны, несмотря на то, что на Западе уровень образования у женщин выше, мужчины по-прежнему имеют более высокие доходы. Но все же сейчас на Западе все-таки добились некоторых успехов по уменьшению разницы в доходах (я не привел статистику, так как найти эти данные очень просто — прим. автора).

Одновременно с этим, тот факт, что в Европе женщин, занимающих руководящие должности в государстве, больше, чем в Китае, не говорит о гендерном равноправии. В Китае же ситуация начинает меняется. Хотя в деревнях к мальчикам все еще относятся с большим вниманием, половая дискриминация уже уходит в прошлое, и все больше женщин занимают руководящие посты в государстве. Однако пока только у женщин из высших слоев общества есть возможность добиться успеха, ведь образ мышления у представителей нижних и верхних социальных слоев сильно отличается. Но из-за того, что в обществе элита составляет меньшинство, женщины находятся в еще менее выгодном положении.