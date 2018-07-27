Спортпит-добавки или как стать звездой спорта и бодибилдинга

Согласись, ты читал много отзывов фитнес-тренеров о питании, и почти всегда подобные посты или комментарии были для тебя бесполезными — не объясняли ни принципа действия добавок, ни банальных элементарных правил спортивного питания для мужчин. Известный российский тренер Дмитрий Смирнов , ссылаясь на свой богатый тренерский опыт, подробно рассказал про то, какими бывают спортивные добавки.

Но прежде чем мы начнем наш экскурс, давай немного о тебе:

Ты уже заядлый посетитель спортзала, готовый заниматься 3 или даже больше раз в неделю; знаешь, чего хочешь от упорных тренировок, ставишь для себя конкретные цели и задачи (подтянуться 100 раз или пробежать марафонскую дистанцию) и готов, несмотря ни на что, идти к ним. Если это о тебе, то ты, вероятно, уже многое знаешь про спорт добавки, но наша статья будет полезна и для тебя.

Ты новичок, и только недавно ступил на дорогу к своей спортивной мечте: пошел в зал, сел на ПП. Тебе мы советуем акцентировать внимание только на протеинах: «быстрый» (употребляемый перед завтраком) и «долгий» (перед сном).

Несмотря на то, к какой группе ты относишься, мы советуем обязательно включить в свой рацион, предварительно посоветовавшись с врачом, хондро— и кардиопротекторы. Но о них чуть позже. А сейчас рассмотрим лучшие спортивные добавки и узнаем все о спортивном питании для мужчин. Ну что, ты готов? Поехали?

1. Протеин

Выпускают в форме порошка.

Зачастую многие принимают протеин сразу после тренировок, ложно полагая, что он в один миг нарастит им голливудские мускулы. На самом деле протеин необходим для компенсации нехватки нашим организмом белка. Во тут-то и происходит «магия». Компенсированный белок превращается в тестостерон (главный мужской гормон). Мы уже упоминали, что протеины бывают «быстрыми» и «долгими». Первый употребляют утром до завтрака и сразу после тренировки. Он мгновенно дает организму энергию и строительный материал, в первую очередь он ориентирован на немедленное ускорение метаболизма. «Долгий» стоит принять на ночь, через полчаса после крайнего приема пищи. Тогда организм будет обеспечен нужным количеством белков и ночью.

2. Гейнер

Как и протеин, его выпускают в форме порошка.

Одной из самых распространенных добавок для набора мышечной массы среди спортсменов является гейнер.

От всего остального он отличается в первую очередь комбинированным составом быстроусвояемых белков и углеводов. Из-за своего главного свойства — обеспечения организма бурей энергии — этот порошок для спортсменов пользуется популярностью не только среди профессионалов спорта и бодибилдинга, но и среди любителей. Тебе же нужно помнить, что принимать его стоит за 30-40 минут до и после активных тренировок, перед отходом ко сну. Если сегодня отдыхаешь, то съешь одну порцию. Сделай это во второй половине дня. Важно помнить! Не ешь гейнер на завтрак, иначе у тебя вместо подтянутого торса неизбежно появятся округлые бока.

3. BCAA

Выпускают в форме порошка, капсул или таблеток.

Среди добавок для качков BCAA стоит далеко не на последнем месте. По сути, это набор из трех аминокислот (валин, лейцин и изолейцин). В мышцах скелета их содержится наибольшее количество. Важная и полезная задача BCAA состоит в том, что эта добавка не дает твоему организму терять мышцы во время периодов активного сжигания жиров или развития выносливости организма. Пожалуй, это одна из основ спортивного питания для бодибилдинга. Что касается применения: в дни тренировок — 5 капсул до тренировки и столько же после нее, а в свободные от занятий дни — по 2 капсулы во время еды.

4. Креатин

Выпускают в форме таблеток, капсул или порошка.

Среди всех добавок для спортсменов — одна из самых спорных. В ее основе — креатинфосфат. Он дает человеческому организму достаточно энергии для краткосрочной силовой физической деятельности. Так сказать, для «рывка». Считается, что такие пищевые добавки для спортсменов являются залогом увеличения силовых показателей. Для одних это действительно так. Но зачастую креатин не дает никаких результатов, оставляя только разочарование. Попробуй! Возможно, ты окажешься среди тех счастливчиков, которым он помог. А чтобы проверить это, держи правила применения: принимай 2-3 грамма креатина в день, обильно запивая водой, чтобы не допустить спазмов кишечника, вздутий и т.п.

5. Глютамин

Выпускают в форме гранул, капсул или порошка.

Глютамин — незаменимая для нашего организма аминокислота. Ее дефицит приводит к снижению уровня иммунитета, прекращению организмом осуществления процесса восстановления. Такая ситуация может произойти, если тренировки занимают более чем 5-6 часов за неделю. Именно поэтому глютамин считается незаменимой добавкой для бодибилдинга.

Что касается применения, то его принимают дважды в сутки (утро и вечер) за 15-20 минут до приема пищи.

6. Энергетики

Выпускаются в форме порошка или в качестве напитков.

Да-да, ты не ошибся. Спортивное питание для спортсменов не обходится без этих удивительных по своим свойствам добавок. Стоит выпить немного энергетика за полчаса до тренировки, и тебя ждет 100% активности и выкладки на тренировке, а в придачу ты получишь приподнятое настроение и бодрость духа. Только не подумай, что мы говорим про обычные энергетики из супермаркета. Нет! Покупать эту добавку нужно только в специализированных магазинах спортивного питания. Применять ее, кстати, тоже стоит с осторожностью: не больше одной баночки в день и желательно не чаще 2-3 раз в неделю.

7. Комплексные аминокислоты

Выпускаются в форме таблеток, каплетов или капсул.

Такое громкое название пищевых добавок для спортсменов скорее свидетельствует о том, что в них как раз мало аминокислот. Но и вреда от них не будет. Комплексные аминокислоты уместно сравнить с «быстрым» протеином. Но, стоит отметить, что, благодаря удобной фасовке, в походно-полевых условиях такая замена будет вполне уместна. По сути, если под рукой нет шейкера, то это неплохая альтернатива протеину. Принимай добавку по 2-3 капсулы 2 или 3 раза в сутки.

8. L-карнитин

Производится в форме таблеток, капсул или ампул.

Именно эта добавка позволит твоему организму ускорить борьбу с излишней жировой прослойкой. Нет, L-карнитин не способствует мгновенному чудесному похудению. Он выполняет гораздо более важную функцию — повышает уровень выносливости организма и укрепляет твою сердечно-сосудистую систему (поверь, это очень важно, и не только для спортсмена). Принимай L-карнитин по 1 капсуле 2 раза в сутки во время приема пищи или когда чувствуешь, что твоему сердцу нужна помощь во время тяжелой тренировки.

9. Бустеры тестостерона

Выпускаются исключительно в форме капсул.

В нашем обществе является хорошим тоном отдавать негативные комментарии в адрес любого препарата, содержащего гормоны. В наших головах плотно сидит мысль о том, что стоит принять такой препарат, и тебя неминуемо ждет гормональный сбой. Не исключение и бустеры тестостерона. Но! Такие добавки не переполняют твой организм гормонами, они помогают ему разбудить твой собственный тестостерон, заставить его нормально вырабатываться. Тебе же нужно знать: если ты юноша лет 20-25, то тебе еще рано принимать такое, ты вполне можешь обойтись и без бустеров тестостерона. Но если тебе уже около 30, то принимай их по 2 капсулы 2 раза в сутки. Отличный обмен глюкозы и избавление от лишней жировой прослойки тебе гарантированы.

10. Протеиновые батончики

Как бы парадоксально это не звучало, но выпускаются в форме батончиков.

А вот и самый удобный способ приобщиться к применению различных добавок для спортсменов. Батончики удобны, снял обертку и жуй на здоровье. Ограничений в употреблении практически нет. Они отлично приглушают чувство голода, и подпитывают организм энергией. Единственное, что нужно тебе запомнить — лучше не есть батончики чаще, чем 2-3 раза в день, это может привести к нарушениям аппетита.

Что касается всех описанных выше порошков, то нужно четко знать, с чем их мешать. Гейнер или протеин можно мешать с водой, любым соком или молоком. Для гейнеров лучше смешать сок или молоко с водой, а вот протеины стерпят все, и даже больше (при желании их можно мешать даже с кефиром). Все оставшиеся порошки можно мешать только с водой, причем выпивать их следует сразу после приготовления, так как химический состав добавок наиболее неустойчив и подвержен разрушению именно в жидкости.

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Сегодня ты узнал все о лучших добавках для набора мышечной массы и поддержания спортивной формы. В начале мы обещали тебе рассказать о хондро— и кардиопротекторах, и вот настал этот момент.

Кардиопротекторы. Настоящая панацея для твоего сердца. К таким добавкам относится L-креатин и медицинские препараты, содержащие калий и магний, необходимые для стабильной работы твоей сердечно-сосудистой системы. Принимать их нужно во время тренировок выносливости или жарких летних дней, обремененных физическими упражнениями.

Витамины и минералы. Многие спортсмены и фитнес-тренеры убеждены в том, что, при систематических физических занятиях, организму необходимо применение повышенных доз различных витаминов и минералов. Это не так. Наш организм принимает обычные поливитамины из аптеки, причем в нормальных дозировках. Поэтому смело покупай их и обязательно читай инструкцию по их применению в аннотации.

Хондропротекторы. Это очень важные пищевые добавки при активных тренировках. Они участвуют в процессе регенерации хрящевых тканей, облегчая его и восстанавливая весь связочный аппарат. Не обязательно постоянно пахать в зале, пить лучшие спортивные добавки для набора мышечной массы, быть профессиональным спортсменом или бодибилдером, чтобы начать принимать хондропротекторы. Ты можешь их принимать и без всего этого для профилактики многих заболеваний опорно-двигательной системы. А как? Это прочти в инструкции по применению.

Существует еще немало различных добавок, которые ты можешь принимать в зависимости от поставленных перед собой целей. Будут ли это добавки для набора веса у мужчин или для жиросжигания, или что-то еще, зависит только от тебя. Дерзай!

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