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Какой была свадьба первого Романова
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Какой была свадьба первого Романова 

Кириллица 1 час назад
Фото: Кириллица
Свадьба — дело ответственное. А царская свадьба — дело государственной важности. Это венец института брака. И готовиться к церемонии нужно со всей тщательностью.
Любой прокол в деталях, и династия окажется под угрозой. Первые Романовы стали свидетелями бесславного заката династии Рюриковичей. Однако первый брак царя Михаила Федоровича на Марии Долгоруковой закончился печально. Свадьба была отпразднована 19 сентября 1624 года, через несколько дней после свадьбы царица заболела и через пять месяцев умерла. Над родом Романовых нависла угроза. Спустя некоторое время был устроен смотр невест. Однако монарху никто не понравился. Было решено осмотреть всех участниц по второму кругу. На этот Михаил Федорович остановил свой выбор на Евдокии Лукьяновне Стрешневой, которая понравилась ему «красотой, обходительностью и кротким нравом». Интересно, что Михаил Федорович руководствовался не только внешними данными девушки, но и в первую очередь ссылался «на свой христианский долг помочь благородной не по крови, а по существу девице покинуть дом притеснявших ее родственников». 5 февраля (по юлианскому календарю) 1626 года состоялась свадьба, церемония которой может стать эталоном для традиционного русского бракосочетания. Весь ход брачного торжества был изложен в лицевой рукописи под названием «Описание в лицах торжества, происходившего в 1626 году февраля 5 при бракосочетании Государя Царя и Великого Князя Михаила Федоровича с Государынею Царицею Евдокиею Лукьяновною из рода Стрешневых», с которым вы сейчас можете здесь и полностью ознакомиться.
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