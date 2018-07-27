Акция «Поймай лето!» в нижегородском шейпинг-центре

Нижегородский шейпинг-центр предлагает нижегородкам в рамках акции «Поймай лето!» приобрести безлимитный абонемент в клуб по цене обычного. Акция действует в августе, а август — прекрасное время для того, чтобы привести себя в отличную форму: именно этот летний месяц традиционно радует нас урожаем овощей и фруктов, а хорошая погода позволяет совершать длительные пешие прогулки. Новым посетительницам шейпинг-центра также предлагается бесплатная пробная тренировка и консультация по правильному питанию.

Шейпинг-центр существует в Нижнем Новгороде 25 лет, все эти годы является популяризатором здорового образа жизни, правильного питания и хорошей физической формы. Записаться на пробную тренировку можно по следующим телефонам и адресам:

М. Горьковская, Университетский переулок, д.5-а, тел. 439-79-00 М. Ленинская, проспект Ленина, д.16-б, тел. 240-01-44 М. Парк культуры, ул. Героя Юрия Смирнова, 12 (ДК ГАЗ), тел. 295-70-39.