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Чтобы сэкономить на страховке, канадец сменил пол
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Чтобы сэкономить на страховке, канадец сменил пол 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Курьезный случай произошел в Канаде. Двадцатитрехлетний парень обратился в страховую компанию, чтобы оформить полис автостраховки на новенький Chevrolet Cruze.
Когда молодому человеку озвучили стоимость автостраховки, он очень огорчился. Ведь 4500 долларов в год для него неподъемная сумма.
И тут Дэвид поинтересовался у сотрудника, во сколько бы обошлась страховка аналогичной машины для женщины. Узнав сумму, мужчина просто был шокирован и предложил в страховом полисе указать, что он женщина. На что естественно получил стопроцентный отказ.
Молодой канадец не унимался и решил «стать женщиной» по документам. Для этого ему пришлось изменить данные в документах, начиная от свидетельства о рождение. Основанием к «смене пола» стала специальная справка от доктора.
Получив ID-карту, в которой в графе «пол» стояла отметка «женский», Дэвид снова пришел к страховщикам и те выдали ему полис за 1100 долларов.
Сам же парень не собирается менять пол на самом деле. Он считает себя полноценным мужчиной.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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