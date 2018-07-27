Чтобы сэкономить на страховке, канадец сменил пол

Курьезный случай произошел в Канаде. Двадцатитрехлетний парень обратился в страховую компанию, чтобы оформить полис автостраховки на новенький Chevrolet Cruze.

Когда молодому человеку озвучили стоимость автостраховки, он очень огорчился. Ведь 4500 долларов в год для него неподъемная сумма.

И тут Дэвид поинтересовался у сотрудника, во сколько бы обошлась страховка аналогичной машины для женщины. Узнав сумму, мужчина просто был шокирован и предложил в страховом полисе указать, что он женщина. На что естественно получил стопроцентный отказ.

Молодой канадец не унимался и решил «стать женщиной» по документам. Для этого ему пришлось изменить данные в документах, начиная от свидетельства о рождение. Основанием к «смене пола» стала специальная справка от доктора.

Получив ID-карту, в которой в графе «пол» стояла отметка «женский», Дэвид снова пришел к страховщикам и те выдали ему полис за 1100 долларов.

Сам же парень не собирается менять пол на самом деле. Он считает себя полноценным мужчиной.