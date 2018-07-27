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Закрытие «Дома-2» грозит катастрофой Ксении Бородиной
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Закрытие «Дома-2» грозит катастрофой Ксении Бородиной 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Новость о закрытии скандально известного телепроекта «Дом-2» стала настоящей сенсацией. В Сети бурно обсуждают это известие, так, многие убеждены, что завершение реалити-шоу станет настоящей катастрофой для его ведущей Ксении Бородиной.
Основная съемочная площадка проекта «Дом-2» расположена в Подмосковье вблизи коттеджного поселка Летова Роща. Участок земли занимает почти три гектара. Стало известно, что там планируется построить автомобильную магистраль, ведущую из Саларьево в Марьино. В связи с этим телепроект может завершить свое существование.
Новость стала буквально громом среди ясного неба. В Сети бурно отреагировали на известие, причем взгляды на ситуацию у людей прямо противоположные: если одни радуются, то другие крайне расстроены. Некоторые поклонники всерьез озаботились будущностью ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной. По их мнению, закрытие телепроекта грозит Ксении настоящей катастрофой.
"Где тогда работать Бородина будет ей же надо кормить своего безработного мужа (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", «Бородина останется без работы…а у нее еще дом не достроин😱», «Ойййй а что с Ксюшей Бородиной будет? Куда ей идти работать?», «ну все, если Дом-2 закроют, не увижу я больше бородину (((» — высказались встревоженные интернет-пользователи.
Кстати, прокомментировал событие один из самых одиозных участников «Дома-2» Рустам Солнцев. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram он обратился с призывом к массам. «СЕГОДНЯШНЯЯ НОВОСТЬ О ТОМ, ЧТО ЧЕРЕЗ ПОЛЯНУ ТЕЛЕПРОЕКТА #ДОМ2БУДЕТ ПРОЛОЖЕНА МАГИСТРАЛЬ, КОТОРАЯ ПРИВЕДЕТ К ЗАКРЫТИЮ ЧПОКИДОМА НЕ ОСТАВИЛА МЕНЯ В СТОРОНЕ.. Я ПРОТИВ.. И ВОТ МОЙ ПРИЗЫВ.. МОЙ КРИК.. МОЙ ЗОВ.. ОТ САМОГО СЕРДЦА.... !😂» — написал он в сопровождении к видео.
В ролике Рустам дал интервью телевизионщикам и сказал: «Я призываю трех секс-символов проекта: Водонаеву, Боню и Бузову топлес протестовать против дороги, которая должна пройти через Поляну. Три обнаженные легенды „Дома-2“. Присоединяйтесь, девчонки!»
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