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16-летний нижегородец напоил и изнасиловал 14-летнюю девочку
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16-летний нижегородец напоил и изнасиловал 14-летнюю девочку 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
16-летний житель Дзержинска обвиняется в изнасиловании 14-летней девочки, сообщили агентству Newsroom24 в правоохранительных органах.
Преступление совершено летом 2017 года. Подросток познакомился в сети Интернет с 14-летней девочкой. После нескольких дней общения он пригласил ее отпраздновать свой день рождения на природу. Здесь напоил гостью, после чего надругался над ней.
Итогом стало возбуждение уголовного дела.
Ранее сообщалось, что 15-летнего нижегородца подозревают в изнасиловании 12-летней девочки.
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Женский форум
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