В Нижегородской области подростка будут судить за изнасилование школьницы

По версии следствия, в августе 2017 года 16-летний обвиняемый, познакомившись в сети Интернет с несовершеннолетней школьницей, договорился о встрече под предлогом празднования дня рождения. Днем 12 августа 2017 года, находясь в зоне отдыха в городе Дзержинск, злоумышленник, незаметно добавляя алкоголь в стакан потерпевшей, напоил и изнасиловал 14-летнюю девочку и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

"Свою вину учащийся техникума не признал. Вместе с тем, на основании совокупности собранных следователями СК доказательств, прокурором утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в суд", — говорится в сообщении регионального СУСК.

Изнасилование несовершеннолетней наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.