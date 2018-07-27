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В Нижегородской области подростка будут судить за изнасилование школьницы
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В Нижегородской области подростка будут судить за изнасилование школьницы 

РИА Новости 1 час назад
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июл — РИА Новости. Несовершеннолетний, обвиняемый в сексуальном насилии над школьницей, предстанет перед судом в городе Дзержинске, сообщает следственное управление СК России по Нижегородской области.
По версии следствия, в августе 2017 года 16-летний обвиняемый, познакомившись в сети Интернет с несовершеннолетней школьницей, договорился о встрече под предлогом празднования дня рождения. Днем 12 августа 2017 года, находясь в зоне отдыха в городе Дзержинск, злоумышленник, незаметно добавляя алкоголь в стакан потерпевшей, напоил и изнасиловал 14-летнюю девочку и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.
"Свою вину учащийся техникума не признал. Вместе с тем, на основании совокупности собранных следователями СК доказательств, прокурором утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в суд", — говорится в сообщении регионального СУСК.
Изнасилование несовершеннолетней наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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