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25-летний Ник Джонас сделал предложение 36-летней Приянке Чопре
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25-летний Ник Джонас сделал предложение 36-летней Приянке Чопре 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Западные СМИ сообщили о помолвке Ника Джонаса и Приянки Чопры.
Отношения Ника Джонаса и Приянки Чопры развиваются с небывалой скоростью. Только в мае заговорили о романе пары, хотя до этого звезды вместе появлялись на Met Gala в 2017 году, как сейчас же стало известно, что влюбленные помолвлены! Источники сообщают, что Ник сделал предложение Приянке 18 июля, на ее 36-й день рождения. По информации инсайдеров, Джонас подарил любимой кольцо Tiffany.
Сами же влюбленные не торопятся комментировать ни свою помолвку, ни отношения.
Напомним, ранее Ник встречался с Майли Сайрус, Селеной Гомес, Дельтой Гудрем, Оливией Кальпо и с другими звездными красотками. В свою очередь, Приянка была в отношениях с индийскими актерами Шахидом Капуром и Арманом Бевея.
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Фото:Global Look Press, Getty Images
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