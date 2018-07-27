25-летний Ник Джонас сделал предложение 36-летней Приянке Чопре

Западные СМИ сообщили о помолвке Ника Джонаса и Приянки Чопры.

Отношения Ника Джонаса и Приянки Чопры развиваются с небывалой скоростью. Только в мае заговорили о романе пары, хотя до этого звезды вместе появлялись на Met Gala в 2017 году, как сейчас же стало известно, что влюбленные помолвлены! Источники сообщают, что Ник сделал предложение Приянке 18 июля, на ее 36-й день рождения. По информации инсайдеров, Джонас подарил любимой кольцо Tiffany.

Сами же влюбленные не торопятся комментировать ни свою помолвку, ни отношения.

Напомним, ранее Ник встречался с Майли Сайрус , Селеной Гомес, Дельтой Гудрем, Оливией Кальпо и с другими звездными красотками. В свою очередь, Приянка была в отношениях с индийскими актерами Шахидом Капуром и Арманом Бевея.

Как тебе эта пара?

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Фото:Global Look Press, Getty Images