Приянка Чопра и Ник Джонас помолвлены спустя два месяца отношений

Приянка Чопра и Ник Джонас встречаются только два месяца, а уже решили сделать большой шаг вперед в своих отношениях — узаконить их. 25-летний певец сделал предложение своей любимой на её 36-летие, подарив кольцо от легендарного бренда Tiffany & Co. Произошло это в Лондоне.

Фотография: Legion-Media Приянка Чопра и Ник Джонас

«Они так счастливы. Друзья и семья Ника никогда не видели его таким, и они все рады за него. Он очень серьезен по отношению к ней», — сообщил инсайдер.

Сами же влюбленные пока не прокомментировали появившуюся в сети радостную новость.

Напомним, что слухи о романе Приянки Чопры и певца Ника Джоноса, который младше её на 10 лет, появились в начале июня. Артистов стали часто замечать вместе: на прогулках, бейсбольном матче, на яхте, в ресторанах… Однако близко общаются Приянка и Ник уже давно. В 2017 году, например, они появились вместе на красной дорожке Met Gala.