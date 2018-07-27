Колыбельная ангелов: спецукрашения для будущих мам

СодержаниеСпециальные украшения: опыт разных народовБола или колокольчик на животСтарые песни на новый лад Украшения, и женские, и мужские — часть нашей жизни. Это и наследия древних ритуалов, и статус, и дизайн, и даже своеобразный оберег. Кому-то неуютно без любимой подвески, кто-то привык крутить на руке браслет или просто при взгляде в зеркало видеть законченный образ и получать удовольствие, а значит — лучше себя чувствовать. Мы знаем об украшениях, которые «подходят» юным девушкам и дамам в возрасте, о наборах, подчеркивающих различные стили в общении и поведении. О наивных цветочках в венках и бусах из рябины, о тяжелых и агрессивных даже с виду кольцах и серьгах. А что мы знаем о специальных украшениях для беременных? Причем не тех, на которых имена будущих малышей и изображения аистов и ангелочков, а о древних ритуальных оберегах, имеющих вполне научную подоплеку. MedAboutMe рассказывает о старых традициях, которые сегодня снова распространяются по всему свету.

Специальные украшения: опыт разных народов

Если посмотреть в исторические документы, да и в современные традиции, то можно увидеть: у многих народов беременные носили особую одежду, плели волосы по-новому, надевали скрытые украшения или детали белья. Например, в Японии до сих пор есть своеобразное празднование «официальной беременности», когда вся семья вместе с будущей мамой идет в храм, и там после обряда беременной вручают пояс с изображением собачки, оберегающий от злых духов и приносящих маме спокойствие. Этот пояс носят под одеждой, не показывая чужим взглядам, так женщина получает своеобразную защиту от вредного влияния окружающего мира.

Уверенность в том, что какой-то предмет имеет способность защищать человека, на физическом уровне подтверждений не имеет. Если это, конечно, не доспехи или скафандр. Но вот чувство, которое нам дает обладание или ношение таких оберегов, вполне можно измерить: даже неосознанно, без подлинной веры в могущество оберегов те, кто носят их «на всякий случай», ощущают себя более спокойными и менее тревожными.

Да, это эффект плацебо, самовнушения. Но на самовнушении строится большое количество методов психотерапии, и они работают. Так почему бы не прибегать к таким простым методам обрести спокойствие, особенно важное для будущим мам.

Помимо тайных и скрытых оберегов есть и явные — украшения, производящие различные звуки. Эта традиция была и в Древнем Египте, есть сегодня в Индии: звенящие серьги, колокольчики в носу, множество браслетов, производящих мелодичный шум при движении, предупреждают окружающих, что идет знатная женщина, и ей надо уступить дорогу. В России бубенцы нашивали маленьким детям на одежду, чтобы было слышно, куда побежал малыш, а также украшали колпаки, кафтаны для веселья. Считалось, что перезвон угоден высшим силам и отпугивает злые помыслы.

Бола или колокольчик на живот

Baby Belly Bell, колокольчик на живот с малышом, хатибола или бола — у этого украшения множество имен. Это металлический шарик, внутри которого заключены бусинки. Благодаря стуку бусинок о стенки шарика бола звенит при движении, негромко, но мелодично.

В Италии такой шарик-колокольчик носят будущие мамы, чтобы привлечь внимание к своему положению: хотя им положены специальные парковки, но вообще в стране чадолюбия особыми привилегиями беременные не пользуются. Поэтому таким несложным способом можно аккуратно намекнуть на желание присесть в транспорте или побыстрее оплатить покупки. Но на самом деле исконный смысл болы несколько иной.

Примерно с 22 недели беременности малыш развивается настолько, что уже слышит звуки. Первые звуки — те, что внутри мамы: биение ее сердца, ток крови по сосудам, «бурчание» кишечника. Потом начинают проникать и звуки окружающего мира. Именно поэтому специалисты советуют будущим мамочкам чаще разговаривать с еще неродившимся малышом, петь ему колыбельные. Ну а на рынке можно встретить и специальные устройства: микрофон и мини-динамик на поясе-бандаже. При помощи микрофона можно четче доносить голос до ребенка, а также ставить музыкальные произведения, приучая малыша к классике еще до рождения. Считается, что лучше всего на внутриутробное развитие действуют произведения Моцарта — легкие, с высокими тонами и без агрессивных ритмов.

Подтверждения влияния Моцарта на развитие ребенка нет, но вот то, что кроха внутри уже может все слышать, установлено абсолютно точно.

Способность еще неродившегося малыша слышать звуки стала способом вырабатывать у него инстинкт успокоения. Известно, что для того, чтобы дитя успокоилось, ему надо почувствовать себя также, как внутри у мамы. Чтобы было тепло, чтобы мама с ее запахом была рядом, чтобы во рту был знакомый вкус околоплодных вод (а грудное молоко похоже на амниотическую жидкость), и были знакомые звуки. Вот именно «звуковой рефлекс» — основа «магического влияния» шарика-болы. Если мама носит такой шарик еще до рождения в районе живота, что ребенок признает этот перезвон как звук, сопутствующий безопасности и комфорту. И слыша его после рождения, быстрее успокаивается, что в средних веках, несомненно, приписывалось влиянию «волшебных сил» болы и изгнанию мучающих малыша демонов. С демонами современная наука не согласна, но вот с влиянием привычного звука на психику ребенка не спорит: да, со многими младенцами такая «колыбельная ангелов» действует не хуже маминых песен.

Старые песни на новый лад Конечно, все, что входит в моду, претерпевает изменения, и бола — не исключение. Производители сочиняют удивительные легенды о миниатюрных ксилофонах внутри украшений, рассказывают, что использоваться для «шара-гармонизатора» могут только драгоценные металлы, украшенные как минимум кристаллами Сваровски.

Распространяют моду и беременные знаменитости. Так, Николь Ричи носила бола при ожидании второго малыша, а Меган Фокс сочетала вместе болу и турецкий талисман от «дурного глаза» для большей надежности.

Средняя стоимость серебряной болы в Европе сегодня — от 30 евро. К подвеске надо подобрать цепочку до середины живота или крепление на пояс, хотя можно носить такое украшение и на браслете, и в качестве бусины. После рождения ребенка болу закрепляют у кроватки или же мама надевает ее на шею во время кормления, укачивания (в качестве погремушки для младенцев колокольчик не подходит).

Серебро или сталь, Сваровски, рубины или отсутствие украшений — каждый решает для себя. На самом деле при выборе болы имеют значение только два фактора: удобство украшения, насколько оно прочно и хорошо сделано, прикреплено к цепочке или шнурку, и насколько маме приятен звук при движении. Все остальное — дело вкуса, кошелька и приятного ощущения, что теперь будущая мама не только окружена «колыбельной ангелов», но и находится в самом модном тренде, нося специальное украшение для беременных.

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