Игра престолов на Руси: кем на самом деле были Петр и Феврония

На самом деле, Петра звали Давид Юрьевич, а Февронию — Евфросиния. Это были совершенно реальные люди. С 1205 по 1228 год они правили Муромом. Перед смертью они постриглись в монашество под именами Петра и Февронии.

Долгое время про Петра и Февронию сочиняли причудливые легенды, где совершенно языческий эротизм и магия смешивались с христианскими понятиями. В XVI веке Иван Грозный велел супругов канонизировать. Для составления их полной официальной биографии был нанят известный московский журналист Ермолай. У него было два псевдонима. Хипстерский — Еразм (не иначе, как в честь Эразма Роттердамского ). И доморощенный — Прегрешный.

Собрав устные предания, Еразм-Ермолай Прегрешный сочинил «Повесть о Петре и Февронии» — восхитительную историю с чудесами, эротикой, поножовщиной, тайнами и живыми трупами. Повесть стала литературным хитом на целые столетия. А муромские князь и княгиня превратились в суперпопулярных святых. Их просили о счастливой любви, сексуальном здоровье, супружеском согласии и чадородии. Очевидно, все это им удавалось — население России росло.

В бытность свою президентом Дмитрий Медведев решил их церковный праздник 8 июля сделать общенародным Днем семьи, любви и верности. И Петр и Феврония ступили в XXI век.

Змий и заяц

Сегодня миф о Петре и Февронии выглядит на диво актуальным. Православная риторика лишь стыдливо прикрывает его мощную языческую энергетику. Экранизировать эту историю стоило бы в духе «Игры престолов». Здесь много крови, волшебства и откровенного неприличия. Неудивительно, что этой легендой на протяжении столетий так увлекались наши предки.

Начинается история с того, что к жене старшего брата Петра начинает ходить «на блудное дело» «злой крылатый змий». Змей — это древнейший эротический символ славянского фольклора. Он не опасен — никого не убивает, не выдыхает огонь, только предается любовным утехам. Земной женщине, вступившей с ним в связь, змей дарует невероятное потомство — героев, волшебников, красавцев.

В нашей истории змей еще и оборотень — сначала он является княгине под видом ее мужа. А потом, придается с ней любовным утехам уже в виде чудовища. Проявляя своеобразный юмор, он в облике князя сидит вместе с княгиней во дворце, и придворные ничего не замечают. Ни о чем не догадывается и муж.

Наконец, жена все-таки рассказывает князю про змея. Проявляя разумную осторожность, он не кидается на врага, а велит ей разузнать у любовника, как его вообще можно убить. Разомлев от ласк, змей доверчиво рассказывает княгине: «смерть мне суждена от Петрова плеча, от Агрикова меча».

Тогда князь зовет на помощь младшего брата, которого как раз зовут Петром. Тому во время молитвы является некий отрок и указывает тайное место, где хранится Агриков меч. Очень заметно, что Ермолай-Еразм Прегрешный хорошо знаком с европейским фольклором. Агриков меч и история его обретения близко напоминает историю с мечом короля Артура.

Ворвавшись в спальню княгини, Петр убивает змея, однако кровь чудовища попадает ему на кожу, и княжич весь покрывается струпьями. Его лечат разные врачи, но безуспешно. Прослышав, что в Рязанской земле живет много искусных лекарей, Петр велит везти себя туда. Там, в деревне Ласково слуга Петра видит в одном доме девушку. Она сидит и ткет, а на полу перед ней скачет заяц.

Заяц появляется в легенде неспроста. Он главный герой так называемых «целовальных песен» и всего брачного фольклора. Для славян-язычников заяц — популярный и мощный дух плодородия. Он отвечает за половую силу и может обеспечить обильное потомство. Все эти «заинька, поскачи!» донесли до наших времен отголосок древних языческих заклинаний. Прыгая перед девушкой, заяц признает ее силу и служит ей. Значит, это очень непростая девушка.

Богиня-феминистка

Отправляясь из города Мурома в рязанскую глушь, Петр словно совершает путешествие во времени. Напомним, дело происходит на рубеже XII—XIII вв.еков. До княжеского двора в Муроме христианство уже дошло, но глубинка по-прежнему в массе своей живет в язычестве.

Интересно, что отец Февронии — «древолазец». То есть человек, который лазит по деревьям и добывает дикий мед. Именно в лесах обитали, скрываясь от новой религии, жрецы славянских языческих культов. Можно предположить, что отец Февронии — это могущественный волхв, передавший свое знание дочери.

Феврония, если отбросить позднейшие недомолвки, работает местной колдуньей. Она мастерица в ткачестве и ремеслах. Она знает загадки и заговоры. Она лечит от всех болезней. Она может и строго наказать за неповиновение. В общем, это позднейшая версия великой Богини-матери. Другой ипостасью этой богини в нашем фольклоре является Василиса Премудрая.

Феврония лечит Петра магическим зельем. Это «кисляждь» — хлебная закваска в горшочке. Подув на нее и произнеся заклинание, она велит отнести князя в баню и там натереть его язвы и струпья.

Испокон веков баня была для русских местом колдовства, местом силы. Волхвы считали, что бог создал первочеловека в бане, вытирая свой пот. Петр проходит в бане магический ритуал, мажется мазью — и выздоравливает. Теперь он должен расплатиться с Февронией.

Перед тем, как лечить Петра, колдунья потребовала, чтобы он женился на ней. Оцените смелость этой средневековой феминистки. Феврония прямо требует брака, хотя это нарушает и этикет, и закон того времени, — княжич просто не мог взять в жены простую деревенскую девушку.

Поэтому вылечившись, Петр просто уезжает из деревни, даже не думая выполнять своего обещания. Но стоит ему вернуться в Муром, как он опять покрывается струпьями. Приходится ему поехать в деревню и просить прощения у Февронии. Неумолимая девушка отвечает, что вылечит его только если он женится на ней.

Живые покойники

Вернувшись в Муром, Петр женится на Февронии. Вскорости умирает его старший брат, не оставивший наследника. Петр становится князем Мурома. Однако приближенные устраивают бунт. Предлогом является то, что знатные муромские дамы не хотят подчиняться крестьянке Февронии.

Тут мы видим, что довольно жесткая Феврония решительно рулит и семьей, и государством. Когда вспыхивает бунт, Петр перекладывает ответственность на ее плечи, попросив ее разобраться с заговорщиками. Феврония говорит, что уйдет из Мурома, если ей отдадут то, что она попросит. Заговорщики соглашаются. Тогда она забирает своего мужа и уходит с ним в леса.

Заговорщики начинают драться за княжеский престол уже между собой. Льется кровь, летят головы. Устав от гражданской войны, знатные муромчане зовут Петра и Февронию обратно на престол, те возвращаются и мирно правят княжеством до самой смерти.

Их одновременная смерть опять отсылает к языческим погребальным обычаям, практиковавшимся на Руси до принятия христианства. В могилу умершего князя закапывали и его жен, и его рабов, и любимого коня. Однако в «Повести о Петре и Февронии» эта тема смягчена тем, что князь с княгиней одновременно принимают постриг и мирно отдают богу душу.

Похоронить их они завещают в специально вытесанном из камня «двуспальном» гробе. Но приближенные кладут Петра в гроб в соборной церкви Мурома, а тело Февронии оставляют в монастыре за городом. Наутро люди с изумлением видят, что оба гроба пусты. Ночью покойники каким-то непонятным способом переместились в свой каменный гроб и улеглись там рядышком.

Поворот, достойный «Вия», не правда ли? Устрашившись живых покойников, муромчане со всеми почестями хоронят их в одном гробу. После чего Петр и Феврония незамедлительно принимаются творить чудеса.

Как это было

За фольклорным узорочьем «Повести о Петре и Февронии» проглядывает интересная историческая подоплека. Ее можно попытаться реконструировать по разбросаным в тексте намекам.

Очевидно, на рубеже XII—XIII вв.еков в Муроме шла ожесточенная борьба за престол. У Давида Юрьевича действительно был старший брат, только звали его Владимир, а не Павел (как в легенде). Возможно, Давид Юрьевич обвинил жену брата в измене или действительно застал ее с любовником. То ли он убил любовника и устроил скандал, заставив князя развестись. То ли он убил его жену. Во всяком случае, князь остался без потомства. А значит, ближайшим наследником трона стал Давид Юрьевич.

Вероятно, разгневанный князь изгнал брата из своих владений. Тот отправился в рязанскую землю, где собрал бойцов и заручился поддержкой местных волхвов. В обеспечение союза с волхвами он взял в жены дочь одного из них — хотя ему не очень-то и хотелось.

Вернувшись в Муром с дружиной, Давид Юрьевич убил брата и захватил престол. Но тут объявились новые претенденты — его младший брат со своими приближенными. Они и стали требовать от князя уйти по-хорошему. А предлогом для атаки на него стала загадочная Евфросиния. Возможно, дочь волхва раздражала муромчан тем, что хотела вернуть языческие порядки.

Князь вместе с женой возвращается в рязанские леса, там с помощью волхвов набирает соратников и готовится к походу на Муром. Его люди, оставшиеся в городе, организуют посольство к князю и умоляют его вернуться. Давид Юрьевич вновь берет Муром и правит там дальше безо всяких эксцессов.

Жестокая и таинственная легенда о Петре и Февронии собрала все любимые архетипы русского народа. Тут и женщина, которая «коня на скаку остановит», и ее слабак-муж. Тут и колдовство, и заговоры, и страшная кровавая резня. А еще, конечно, тонкий, извращенный эротизм, особую пикантность которому придает нарочито благочестивая риторика. В этом сюжете удивительно удачно сочетались языческая мощь и православное благолепие.