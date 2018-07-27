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«Хороший мальчик Сомбро»: колумбийские наркодилеры объявили охоту на служебного пса
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«Хороший мальчик Сомбро»: колумбийские наркодилеры объявили охоту на служебного пса 

360tv.ru 1 час назад
Колумбийские полицейские взяли под усиленную охрану служебного пса по кличке Сомбро. Эта немецкая овчарка за свою «карьеру» отправила за решетку 245 наркодилеров. За ее голову бандиты объявили награду, равную почти 4,5 миллионам рублей. Об этом сообщило издание El Espectrador.
Сомбро за один день может обнаружить тонны наркотиков, спрятанных злоумышленниками в самых невероятных местах. Так, 21 июля пес указал полицейским на посылку с 10 парами тапочек, и оказалось, что обувь была пропитана наркотиком. В другом — унюхал кокаин в национальных сувенирах. А третьей добычей пса стал гамак, который также служил тайником для переправки наркотика за границу.
Совсем недавно собака обнаружила 5,3 тонны кокаина в коробках с бананами. А потом еще четыре тонны, спрятанные в автомобильных деталях.
Точное количество наркотиков, «унюханных» Сомбро, неизвестно, однако в полиции назвали число преступников, которых он помог отправить за решетку — 245.
И вот теперь грозе преступного мира придется уйти в тень. Сразу шесть преступных кланов объявили награду за его голову в размере 200 миллионов песо (70 тысяч долларов или почти 4,5 миллиона рублей). Теперь Сомбро работает под усиленной охраной в аэропорту Боготы.
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