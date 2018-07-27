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РЖД организуют в Калининграде благотворительный забег для сбора средств тяжелобольной девочке
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РЖД организуют в Калининграде благотворительный забег для сбора средств тяжелобольной девочке 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
В Калининграде в парке «Южный» 5 августа состоится благотворительный забег «Достигая цели!». Об этом сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги.
Пожертвования собираются для лечения 8-летней жительницы Калининградской области Насти Самариной. Из-за спинально-мышечной атрофии Верднига-Гоффмана она не может ходить и с трудом сидит в инвалидном кресле. Ей нужна специализированная подушка для кресла, которая поможет сидеть ровно. Также девочке необходимы медицинские приборы, которые помогут избежать проблем с дыханием.
Забег, приуроченный к Дню железнодорожника и 15-летию ОАО «РЖД», пройдёт с 11:00 до 14:30. Принять участие в нём могут все желающие в возрасте от 6 лет. Для участия в соревнованиях необходимо выбрать дистанцию (500 м, 1520 м, 5 км), зарегистрироваться и сделать взнос в Благотворительный центр «Верю в чудо» на лечение Насти. Регистрация будет проводиться перед забегом с 8:30 до 10:30. В каждой категории победители, занявшие первые места, получат памятные медали.
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