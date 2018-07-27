Александр Гобозов: «Во мне все рассыпалось

Один из «старичков» проекта «Дом-2» рассказал о возможности воссоединения с Алианой.

Сейшелы равно «Дом-2». Такой ассоциативный ряд выстраивается у миллионов российских телезрителей уже четыре года. Бирюзовая вода, белый песок, крики экзотических птиц, буйство зелени. Это настоящий рай, настоящий Остров Любви. Именно здесь мирятся, ссорятся, живут участники единственного реалити на российском телевидении, которое с нами семь дней в неделю утром, вечером и даже ночью. «Дом-2» на ТНТ — это более 5 000 дней, около 2 000 молодых людей и девушек, 16 свадеб, 11 детей, родившихся на проекте, сотни тысяч романтиков, свой «словарь», ведущие и «старички», находящиеся в статусе российских звезд. Одного из «старичков», домочадца Александра Гобозова, пожалуй, не знает только ленивый. Впервые на проекте он появился в 2007 году, затем он неоднократно покидал шоу, чтобы возвращаться вновь.

— Саша, какой тебе нравится больше «Дом— 2»: который был или который сейчас?

Александр Гобозов (Alexander Gobozov): — Если говорить о масштабности и технической стороне, то, конечно, сейчас. Да и я сейчас на Сейшелах, а это здорово! Если сравнить то, как было раньше, то это было больше похоже на школу Станиславского: советская драматургия, старые участники, мало атрибутики, но много эмоций. А сейчас — это Голливуд со спецэффектами. Невозможно сказать, когда было лучше или хуже, такого не бывает. Если послушать старшее поколение, они говорят: «В наше время было хорошо, сейчас плохо». Если бы это было правдой, то мир бы уже скатился в ад. Времена меняются, «Дом-2» эволюционирует, в целом меняется всё, и в каждой эпохе нужно уметь адаптироваться под предлагаемые обстоятельства, те, которые есть здесь и сейчас. Если раньше больше в почёте была харизма, то сейчас все с хорошими фигурами, мускулистые, и мне тоже вот пришлось похудеть.

— Когда ты пришел на проект первый раз — это было очень давно, и понятно, что тогда все было в новинку. Сейчас немного другая история, и ты уже, скажем так, человек «с публичным опытом». Если сравнивать эмоции прошлые и настоящие, то какие ярче?

Александр Гобозов (Alexander Gobozov): — Интереснее всего было с 2007 по 2009 год. Тогда только пришли Черкасов, Чуев, открылись городские квартиры… Тогда, конечно, было веселее…

— Да, тогда был «золотой состав»…

Александр Гобозов (Alexander Gobozov): — Нет, «золотой состав» был в то время, когда были первые участники, когда пришел Рустам Солнцев.

— Ты общаешься, с кем-то из бывших участников?

Александр Гобозов (Alexander Gobozov): — Да, почти со всеми. Но братской любви нет.

— А что есть? Общий чат?

Александр Гобозов (Alexander Gobozov): — Бывает, ага, периодически создаем общие чаты, бывают общие вечеринки, созваниваемся, так видимся.

— В одном из интервью читала о том, что ты хотел бы построить театр…

Александр Гобозов (Alexander Gobozov): — Да, это театр в Осетии, но не построил.

— В будущем, хотелось бы что-то сделать для культуры?

Александр Гобозов (Alexander Gobozov): — Я стал больше задумываться, что я могу сделать для своего сына.

— Как ты сам изменился с рождением Роберта?

Александр Гобозов (Alexander Gobozov): — Да особо никак. У меня в душе всегда живёт ребёнок, и все всегда мне говорят, что я не взрослею. Но ведь я живу, пока во мне живёт ребёнок! Когда во мне он умрёт, я сам умру…

— Ты сыну папа-папа или папа-друг?

Александр Гобозов (Alexander Gobozov): — Конечно друг, но он меня редко слушается.

— Балуешь?

Александр Гобозов (Alexander Gobozov): — Да.

— Кто у вас злой и добрый полицейский?

Александр Гобозов (Alexander Gobozov): — Мама — злой, ну а я наоборот.

— Сын веревки вьет из тебя?

Александр Гобозов (Alexander Gobozov): — Не сказал бы, пока всё моих в силах. Но я уже представляю, что лет этак в 17-18 он будет «Ламборгини» требовать… Вот тогда я буду сидеть и думать, что мне делать.

— Может, это ты будешь требовать у него что-нибудь. Такой вариант не рассматриваешь?

Александр Гобозов (Alexander Gobozov): — Нет, у меня всё своё будет.

— Есть планы на будущее, на ближайшую пятилетку, например?

Александр Гобозов (Alexander Gobozov): — У меня все рассыпалось, когда рассыпалась моя семья, когда мы разошлись с Алианой. А планы были грандиозные. Я всё оставил Алиане: переписал бизнес, квартиру, машину. Начал всё с самого нуля: развиваю свое дело, родителей в Подмосковье перевёз. Сейчас хочу приехать с Сейшел, купить машину ещё лучше, сделать пристройку в доме у родителей.

— Есть вариант, что вы с Алианой снова станете одной семьей?

Александр Гобозов (Alexander Gobozov): — Нет.

— Но она приехала на остров с ребенком… Это не для того, чтобы восстановить отношения?

Александр Гобозов (Alexander Gobozov): — Нет. Просто у меня очень тесная связь с сыном, и я категорически не могу находиться без него долгое время. Это моя инициатива, я обивал пороги у нашего руководства, чтобы была возможность видеться с Робертом в любое время. Здесь у многих из участников есть дети, но они не с ними, и я никогда не понимал, как можно так долго оставаться без ребёнка.

— Ты готов еще раз создать семью, несмотря на то, что твоя жизнь так сложилась?

Александр Гобозов (Alexander Gobozov): — Готов, если у меня будет любимая девушка. Я хочу ещё детей.

— А зачем ты возвращаешься в «Дом -2»? Это привычка, работа?

Александр Гобозов (Alexander Gobozov): — За двенадцать лет я привык здесь быть. Это второй дом.

Александр Гобозов ушел к другой от той, что вернула его на «Дом-2»

— Это не работа и не хобби, а именно дом?

Александр Гобозов (Alexander Gobozov): — Я здесь живу и прекрасно себя чувствую. Когда уходил, всё равно приезжал в гости на ток-шоу.

— Так или иначе ты неразрывно связан с «Домом-2», а мог бы пойти в другое реалити-шоу?

Александр Гобозов (Alexander Gobozov): — Нет. В другом я себя не представляю.

— За двенадцать лет ты стал публичным человеком. В дальнейшем жизнь твоя тоже будет связана с публичностью?

Александр Гобозов (Alexander Gobozov): — Сейчас я занимаюсь сетевым маркетингом, и это мне нравится. Это мое, и я больше не вижу себя ни в каком другом бизнесе. А еще я хотел бы стать редактором нашего проекта. Ведь я прекрасно знаю специфику шоу изнутри. Я творческий человек, креативный, у меня всегда много разных идей, которые, к сожалению, сейчас редакторы блокируют.

— Например? Скандалы, интриги, расследования?

Александр Гобозов (Alexander Gobozov): — Я придумал для Ромы Гриценко встречу Ольги Бузовой. Предложил устроить рыцарский турнир с фанфарами, в общем, все масштабно так. Чтобы Рома всех победил, встал перед Олей на колени и сказал: « Ты моя королева, я сделаю всё, чтобы твоя жизнь была сказкой». Идея понравилась, но проблемы были с бюджетом и временем. А чтобы плести интриги… Нет, я не интриган, я очень искренний. У меня душа нараспашку.

— А как реалити-шоу может существовать без интриг?

Александр Гобозов (Alexander Gobozov): — В любом случае, интриги создают сами люди. Участники приходят в «Дом— 2», у всех срываются маски и проявляется истинные лица.

— Потому что замкнутое пространство?

Александр Гобозов (Alexander Gobozov): — Здесь совершенно не важен твой социальный статус, твоё финансовое положение, неважно, кто ты. Это за периметром люди пользуются своими связями, финансами. А здесь-то человек со всеми на равных…

— Здесь есть момент силы характера: либо выдерживаешь, либо нет?

Александр Гобозов (Alexander Gobozov): — Здесь не прикроешься богатым папой, серьезным другом, своим агентом или директором. Здесь ты такой, какой ты есть на самом деле.

Смотри телепроект «Дом-2» с понедельника по пятницу и в воскресенье в 09.00, 23.00 и 00.00, и в субботу в 09.30 Катя Жужа: «Личной жизни я предпочла „Дом-2“

»Дом-2» на Сейшелах: как на самом деле живут участники проекта

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