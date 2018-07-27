Мышь не проскочит, или Как сохранить урожай от грызунов

Все овощи мы храним в погребе, и раньше нет-нет, да и заберется какая-нибудь мышка и понадкусывает картошку. Не помню, где вычитала, что мыши не любят еловые ветки, боятся, наверное, лапки уколоть. Если под розы и виноград лапник кладут, чтобы мыши не погрызли, то почему бы не попробовать укрыть им картошку. И ведь действительно помогло. Вот уже несколько лет нам в погребе не попалось ни одного испорченного овоща. Да и под лапником картошка меньше портится, гнилой практически нет. Много веток наваливать не надо, достаточно лишь слегка сверху прикрыть. Вот такой простой и не хитрый способ сохранения урожая.