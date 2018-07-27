Ещё
Мышь не проскочит, или Как сохранить урожай от грызунов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мышь не проскочит, или Как сохранить урожай от грызунов 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
Все овощи мы храним в погребе, и раньше нет-нет, да и заберется какая-нибудь мышка и понадкусывает картошку. Не помню, где вычитала, что мыши не любят еловые ветки, боятся, наверное, лапки уколоть. Если под розы и виноград лапник кладут, чтобы мыши не погрызли, то почему бы не попробовать укрыть им картошку. И ведь действительно помогло. Вот уже несколько лет нам в погребе не попалось ни одного испорченного овоща. Да и под лапником картошка меньше портится, гнилой практически нет. Много веток наваливать не надо, достаточно лишь слегка сверху прикрыть. Вот такой простой и не хитрый способ сохранения урожая.
7dach.ru: последние новости
Стиль Naturgarden - мода или естественное состояние сада? Лунный посевной календарь на 21 июля 2018 года Копытень для тенистого садика
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стас Костюшкин показал, как ублажает жену15
Тайна последней цифры вашего года рождения20
Полуобнаженная Ксения Алферова прикрылась шляпой2
Чем отличаются коричневые яйца от белых46
Самые некрасивые женщины шоу-бизнеса1
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
07:33
Как определить психопата
Здоровье Психология
08:06
Знаменитости, понаехавшие в Москву из провинции
Звёзды
10:08
Старички, которые с легкостью обходят молодых
Здоровье
02:14
Что будет, если пить только минеральную воду
Здоровье
09:12
Когда у женщин стали цениться пухлые губы
Красота
17:59
Что делают пары в день свадьбы, а потом жалеют
Любовь
01:00
Дочь Галкина поразила своими навыками
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение