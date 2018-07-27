Звезды на «Жаре»: Басков сбежал от невесты, Захарова сочинила песню, а Летучая много ест 

На открытии международного музыкального фестиваля «Жара» звезды жаловались: здесь так вкусно, что сложно влезть в платья. «Я объелась пахлавы, попробовала множество сладостей и мучного. Поэтому переживаю, как теперь выползать на сцену», — смеётся Любовь Успенская. А Николаю Баскову не до смеха: он вышел на красную дорожку в прекрасном настроении и даже приготовился к традиционным интервью. Артист, как известно, любит общаться с пресссой, много шутит и улыбается. Но не в этот раз. Николай уже приготовился к интервью, но увидел что сразу же за ним на красную дорожку вышла его бывшая — Софи Кальчева. В ту же секунду артиста, как «ветром сдуло» с красной дорожке. Басков не ожидал такого подвоха! Несмотря на то, что его нынешняя подруга Виктория Лопырева не приехала в Баку (она отдыхает с подружками), Басков рисковать не стал. Вика, наверняка, посмотрит трансляцию с открытия фестиваля.
Елена Летучая прилетела на «Жару» с мужем. «Мы прогулялись по старому городу. Вкусно и много поели в кафе», — Летучая не стала скрывать, что здесь пробует все, что хочется. Впервые на «Жару» приехала Мария Захарова: официальный представитель МИД России выбрала для красной дорожки элегантное платье-футляр. Как известно, Мария Захарова написала песню «Верните память», которую исполнила Наргиз. А на днях состоялась премьера ещё одной композиции «За тебя, любимый» — музыка Макса Фадеева, слова Марии Захаровой. Исполняет ее певица Зара.
«Эмин устроил «Жару»! По этому поводу раскурили трубку мира со Стивеном Сигалом», — подписала Захарова фото с актером в своих социальных сетях. Сигал всюду ходил с маленьким вентилятором — так он спасался от жары. Единогласно самыми сексуальными в этот вечер были признаны три знаменитости — Ани Лорак, Анна Седокова и Юлия Барановская.