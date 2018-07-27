Сергей Рогожин: Я ушел из большого секса!

Звезда 90-х Сергей Рогожин постепенно стал выходить из тени. Теперь его регулярно можно встретить на федеральных каналах, в том числе на шоу Андрея Малахова . В компании звезд он не теряется и смотрится очень колоритно.

— Сергей, вас довольно долго не было в поле зрения. Чем вы занимались?

— У меня есть бизнес. Я — директор международной швейцарской консалтинговой компании. Давно уже занимаюсь этим делом — 19 лет. Но творчество никогда не бросал. Продолжаю регулярно выступать. Пять-шесть концертов в месяц у меня есть, мне достаточно.

— Что вам приносит больший доход: сцена или бизнес?

— Я честно вам скажу: не считаю. Помните, как Путин однажды ответил: «Я не считаю деньги. Мне приносят — я складываю». Я из этой же серии. Доход от бизнеса регулярный есть. Слава Богу, делами могу управлять на расстоянии. Мне не нужно ходить каждый день в офис.

— Но при этом в последнее время вас стало чаще видно. Вон на шоу к Малахову ходите регулярно!

— Сам я никуда не лезу. Меня приглашают — я иду. Для того чтобы находиться все время на плаву, нужно быть определенного склада человеком. Я не такой, поэтому периодически исчезаю. На шоу к Андрею Малахову прихожу, потому что меня приглашают редакторы. Я появился там один раз — и оказалось очень удачно. После этого ко мне подошел продюсер и сказал: «Если вы не возражаете, мы будем вас чаще приглашать!» Я ответил, что с удовольствием приду, если не на гастролях. Андрей Малахов — хороший ведущий. У него опыт большой — это чув­ствуется.

— Вы сами ток-шоу смотрите?

— Сам не смотрю. А зачем? Я не хочу на это тратить время. Мне пятьдесят пять лет. Когда вам будет столько же, вы поймете, что жизнь очень коротка. И тратить время на просмотр ток-шоу не нужно. Есть более увлекательные занятия.

«Я — не ходок»

— В шоубизнесе у каждого есть свои увлечения. Анастасия Волочкова без шпагатов своей жизни не представляет. Вы, кстати, как к ним относитесь?

— Мне абсолютно все равно. Я не отношусь к людям, которые критикуют кого-либо!

— Но при этом Вадима Казаченко вы ругать не постеснялись!

— Я его не критиковал. Сказал, что каждый из нас находится на том месте, к которому пришел своими ногами. И добавил: «Не надо забывать, что передачу смотрят наши дети». Когда одна из поклонниц сказала, что молодая жена Оля над ним издевалась, я ответил: «Да. И в результате издевательств родился ребенок!» Я не критикую и не осуждаю на самом деле никого.

— У вас может произойти такая же история, как у Вадима?

— У меня дочке 31 год. Поэтому надеюсь, что нет. Как говорил Жванецкий, я уже ушел из большого секса. Живу со своей семьей, доволен жизнью. Я — не ходок.

— Но наверняка на гастролях чего только не случалось!

— Было всякое. Но рассказывать вам не буду. Когда мы гастролировали с группой «Форум», у нас было по четыре концерта в день, по 50 в месяц. Когда отработаешь восемь часов на сцене, ни о чем больше не думаешь. Какой там секс — быстрее бы добраться до кровати и заснуть!

— Вам что больше нравится: секс или сцена?

— Это абсолютно индивидуально. Точно так же, как если вы у меня спросите, что больше нравится: яблоко или груша.

— И последний вопрос. Расскажите о планах на лето.

— Я был три дня на семинаре в Турции, а потом остался там жить на 12 дней. Отдыхал, наслаждался. В Турции у меня много дел. Я альбом там пишу с турецкими музыкантами.

— А еще там отличные секс-туры!

— Правда? Не думаю. Я видел, что проститутками там работают выходцы из бывшего Советского Союза. Сомневаюсь, что к местному населению кто-то едет. Но эти дела меня не интересуют. Как я уже говорил, большой секс для меня — в прошлом.

В тусовке ходят слухи о непростых отношениях Рогожина с Аллой Пугачевой . Говорят, что Примадонна однажды даже отказала ему в поездке на Евровидение.

— Я на этот конкурс пробовался, и Пугачева меня действительно зарубила, — говорит Рогожин. — В тот год прошел Андрюша Косинский, с которым я очень дружу, но Россия вообще не стала принимать участие. Что касается Аллы, она меня любит. Посмотрите, в интернете есть ролик о нас с ней — вы всё поймете. Она просто принципиальный человек. И сказала, что песня, которую я выбрал, не пройдет на Евро­видении и что ее даже нет смысла показывать.