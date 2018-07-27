28 беседок из дерева, любую из которых захочется иметь у себя в саду

Деревянные беседки столь распространены в России оттого, что идеально подходят под стили кантри, шале и прованс — любимые у наших соотечественников стили в оформлении загородного дома и дачи.

Деревянные беседки, которые популярны у нас — с перилами, иногда обрешёткой из деревянных реек, — называются в США и Великобритании викторианскими. Но большинство европейских стран уже отказались в пригородах от подобных беседок в пользу навесов без перил и зонирования, а также в пользу веранд.

Деревянные беседки обычно строятся на столбчатом фундаменте, так как ленточный здесь просто не нужен — нет кирпичной или блочной кладки, есть лишь деревянные опорные столбы на укосинах.

Деревянная беседка: плюсы и минусы

Опора из кирпичей или блоков будет более прочной. Это особенно важно, если вы собираетесь строить беседку самостоятельно и не уверены в уровне своего мастерства. Верхнюю часть и пол всё равно можно сделать деревянными, но вам потребуется ленточный фундамент. Конструкция будет сложнее, а сама беседка немного дороже.

Минусом деревянной беседки можно считать и то, что каждый год (да, именно каждый год!) нужно заново наносить слой масла на всю поверхность, чтобы влажность и перепады температур не повредили древесину, она не начала сыреть и становиться серой на вид.

Ещё один минус, о котором не знает тот, кто не строил беседку самостоятельно и не покупал деревянную, в том, что она скрипит. Даже дорогие покупные, а уж тем более самодельные деревянные беседки действительно скрипят. Между доскам образуются щели из-за движения и влажности, дерево растрескивается — оно в принципе не является стабильным материалом.

Плюсы деревянной беседки тоже весомы. Беседку можно собрать самостоятельно, она недорого стоит (но и прослужит верой и правдой отнюдь не 15 лет, если у вас нет опыта её возведения), выглядит привлекательно, даже если собрали её немного неровно. А вот кирпич при неровной кладке смотрится очень плохо.

Деревянная беседка своими руками

Сроки возведения такой беседки для двоих взрослых мужчин с опытом похожей работы — около 40 часов, по 20 часов на каждого человека, то есть два выходных по 10 часов при работе вдвоём. Правда, ещё придётся подождать, пока застынет бетон, съездить в магазин за материалами, которых вам не хватило, сделать ещё паузу, пока не высохнет масло на древесине — будут и прочие нюансы на тернистом пути самостоятельного строительства.

Легче всего своими руками построить квадратную беседку — не нужно будет подгонять древесину под конкретный размер со скосами, что экономит не только время, но и нервы. Квадратная беседка (или прямоугольная) может быть не менее уютной, чем многоугольная.

Дизайн деревянной беседки в стиле кантри

Для оформления беседки в стиле кантри или шале вам потребуется камень как идеальное дополнение к дереву. Им можно оформить цоколь, вазоны или клумбы рядом с беседкой, опорные столбы (если это возможно и они кирпичные к примеру). Лучше использовать декоративный камень, а не натуральный, так как он проще в работе. Если же вы заказываете беседку у профессионалов, выбирайте натуральный камень с подсветкой.

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