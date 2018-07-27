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У нас людей режут: Владимир Слепцов потребовал разобраться в страшной смерти мамы двоих детей
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У нас людей режут: Владимир Слепцов потребовал разобраться в страшной смерти мамы двоих детей 

76.ru 58 минут назад
Фото: 76.ru
Владимир Слепцов ругал подчинённых
Мэр Владимир Слепцов потребовал разобраться в ужасной смерти мамы двоих детей Анны Даниловой. Сегодня на утренней планёрке Слепцов слушал доклады подчинённых. Отчитались перед ним и за происшествия за последнюю неделю. Правда, про смерть Анны Даниловой не сказали.
— А что, у Добрынинского моста никаких преступлений не было? — сурово спросил Владимир Слепцов. — Вы в курсе вообще, что у нас людей режут? Мне вчера на встрече жители района рассказали. Вы мне хотя бы докладывайте о таких происшествиях, чтобы мэр был в курсе, что происходит.
Владимира Слепцова заверили, что сейчас активно ведётся расследование этого происшествия.
Напомним, тело Анны Даниловой обнаружили 25 июля утром в кустах на улице Автозаводская. На теле женщины насчитали шесть ножевых ранений. Смертельной оказалась рана в шею.
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Женский форум
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