У нас людей режут: Владимир Слепцов потребовал разобраться в страшной смерти мамы двоих детей

Мэр Владимир Слепцов потребовал разобраться в ужасной смерти мамы двоих детей Анны Даниловой . Сегодня на утренней планёрке Слепцов слушал доклады подчинённых. Отчитались перед ним и за происшествия за последнюю неделю. Правда, про смерть Анны Даниловой не сказали.

— А что, у Добрынинского моста никаких преступлений не было? — сурово спросил Владимир Слепцов. — Вы в курсе вообще, что у нас людей режут? Мне вчера на встрече жители района рассказали. Вы мне хотя бы докладывайте о таких происшествиях, чтобы мэр был в курсе, что происходит.

Владимира Слепцова заверили, что сейчас активно ведётся расследование этого происшествия.

Напомним, тело Анны Даниловой обнаружили 25 июля утром в кустах на улице Автозаводская. На теле женщины насчитали шесть ножевых ранений. Смертельной оказалась рана в шею.