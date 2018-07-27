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От ненависти, унижений и насилия до любви и бодипозитива: история девушки с ожогами 50% тела
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От ненависти, унижений и насилия до любви и бодипозитива: история девушки с ожогами 50% тела 

RT на русском 58 минут назад
В 4 года Светлана Уголёк получила ожоги 50% поверхности тела. На протяжении её детства в Комсомольске-на-Амуре сверстники издевались над девочкой, а мать не раз пыталась задушить или утопить дочь. Уголёк познакомилась в интернете с молодым человеком, который помог ей полюбить себя такой, какая она есть. После переезда в Москву Светлана приняла участие в фотосессии, её снимки были опубликованы в сети и набрали популярность. В своём Instagram она откровенно рассказывает о том, что ей пришлось пережить.
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