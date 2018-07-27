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Психиатр о не физических последствиях аборта
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Психиатр о не физических последствиях аборта 

Аист на крыше 55 минут назад
Фото: Аист на крыше
Врач-психиатр Вероника Витковская рассказывает о том, что пациенты психиатрических лечебниц часто даже не знают, что причиной их неприятных состояний может быть когда-то сделанный аборт…
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