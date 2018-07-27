Пруд в саду — воплощённые мечты детей

Пруд

Идею создания пруда подсказали дети, когда они были маленькие, на этом месте была песочница образовавшаяся после стройки бассейна и они любили строить там замки, копать ямы, постоянно заливая всё водой пускать кораблики, а с утра в недоумении обнаруживали, что вода ушла. Дальше они взрослели и понимали, чтобы вода держалась нужна полиэтиленовая плёнка, но она опять рвалась — и вода уходила. Дети выросли, появились другие интересы и увлечения, и идею с прудом они оставили, а у меня осталась в памяти их не воплощенная мечта, хоть у нас на участке и так много мелких водоёмов, но здесь проходит газовая труба и ничего строить и сажать крупного нельзя, вот и решила продолжить начатое детьми, сделать мелкий прудик для водных растений.

Место для пруда

Пруд

Для этого мне понадобилась:мембрана 0,1 мм;ткань геотекстиль — 400;гравийный щебень 0,2-0,5 мм для засыпки пруда;мозаичный камень для дорожки;цемент для дорожек вокруг пруда.

Укладка мембраны

Укладка мембраны

Выкопав яму нужной глубины, укладываем мембрану, предварительно застелив сверху песка геотектиль, если на мембрану класть камень, то сверху так же укладывается геотекстиль.

Заливаем пруд

Заливаем пруд

После того как залили пруд, и плёнка села по размеру пруда, можно обрезать излишки плёнки и засыпать остатками гравийного щебня.

Выкладываем дорожки

Выкладываем дорожки

Дорожки

Дорожки

Когда пруд готов, начинаем заливать дорожку цементом, предварительно сняв дёрен на ширину дорожки, уложив на песок геотекстиль и куски металлических труб, сверху цемента укладываем мозаичный камень.

Готовый пруд и дорожка

Готовый пруд и дорожка

Пруд

Пруд

Цветение нимфей

Цветение нимфей

Камень в пруду

Камень в пруду

Водные растения

Водные растения

Пруд готов

Пруд готов

Около пруда прекрасно расположились такие растения, как овсяница сизая, бадан, кизильник горизонтальный, сосна 'Аурея' стриженная, клён ложнозибольдов, мискантус китайский, туя западная 'Боулинг Болл', фалярис.

Пруд готов, никогда нельзя отказываться от своей мечты, а когда дети вырастут — они поймут, что даже спустя годы можно осуществить задуманное, и любая идея может найти продолжение.