Пешеходный квест приглашает вороновцев прогулять по архитектурным местам столицы.

Фото: Официальный сайт Молодежного парламента

В субботу, 28 июля, все желающие смогут отправиться в путешествие по архитектурным местам столицы.

Как сообщается на сайте молодежного парламента Москвы, Участников ждут семь ребусов и заданий. Новый день — новая загадка, расшифровав которую ты узнаешь, на какую локацию тебе нужно отправиться вместе с командой. Участников, успешно выполнивших все задания, ждут призы от организаторов.

Посоревноваться в смекалке может любой желающий. Даже если нет своей команды — организаторы помогут и сформируют ее перед началом квеста. Все, что требуется — пройти регистрацию по ссылке: https://tcmpdk.timepad.ru/event/768162/.

Старт 28 июля в 13:00 на Триумфальной площади у памятника Владимиру Маяковскому (метро Маяковская).