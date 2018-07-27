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Пешеходный квест приглашает вороновцев прогулять по архитектурным местам столицы.
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Пешеходный квест приглашает вороновцев прогулять по архитектурным местам столицы. 

Администрация поселения Вороновское 45 минут назад
Фото: Официальный сайт Молодежного парламента
В субботу, 28 июля, все желающие смогут отправиться в путешествие по архитектурным местам столицы.
Как сообщается на сайте молодежного парламента Москвы, Участников ждут семь ребусов и заданий. Новый день — новая загадка, расшифровав которую ты узнаешь, на какую локацию тебе нужно отправиться вместе с командой. Участников, успешно выполнивших все задания, ждут призы от организаторов.
Посоревноваться в смекалке может любой желающий. Даже если нет своей команды — организаторы помогут и сформируют ее перед началом квеста. Все, что требуется — пройти регистрацию по ссылке: https://tcmpdk.timepad.ru/event/768162/.
Старт 28 июля в 13:00 на Триумфальной площади у памятника Владимиру Маяковскому (метро Маяковская).
Администрация поселения Вороновское: последние новости
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