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Калининградцы задолжали 31 млн за свет
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Калининградцы задолжали 31 млн за свет 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
Необычные наклейки появились на дверях квартир калининградцев. Стикеры обнаружили жители Московского района. Всего около 30-и человек. Все эти люди должники. Наклейки разместили судебные приставы. Они вместе с сотрудниками Янтарьэнергосбыта отправились в рейд по неплательщикам за свет. Приходят к тем, у кого электричество уже отключено. Однако люди продолжают не платить. На сегодняшний день общий долг калининградцев составляет 31 миллион рублей. Всем грозит арест имущества, банковского счета или запрет выезда за границу.
Юлия Марк, заместитель начальника управления экономической безопасности ОАО «Янтарьэнергосбыт»:
— Напоминаю, что ОАО «Янтарьэнергосбыт» имеет право на отключение электроснабжения в том случае, если сумма долга превышает суммы 2-месячного норматива потребления электроэнергии.
ОАО «Янтарьэнергосбыт» всегда старается найти компромисс, учесть финансовое положение каждого должника. Именно поэтому существует возможность рассчитаться с долгом постепенно, заключив соглашение о реструктуризации задолженности. Данное соглашение вы можете заключить в любом офисе ОАО «Янтарьэнергосбыт» по месту жительства.
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