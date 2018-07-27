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Нюша и Земфира: назвали топ музыкантов, которых слушают в Ярославской области
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Нюша и Земфира: назвали топ музыкантов, которых слушают в Ярославской области 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
Жители Рыбинска любят Басту и Нюшу
Кто-то любит классику, другие рок, а третьи не прочь и поп-музыку послушать. Каких исполнителей чаще всего слушают жители Ярославской области, узнал блогер Данила Грибов, проведя свою аналитику.
Выборку он сделал по жителям Рыбинска, кто часто пользуется сетью «Вконтакте».
— В мою выборку попали чуть боль 16 тысяч человек, кто в последние три месяца активно пользовался соцсетями — оставлял комментарии и лайки, делал репосты, — рассказал блогер Данила Грибов.
Оказалось, что больше всего в Рыбинске слушают Басту и группу «Ленинград». А на третье место попал дуэт поп-исполнителей Потап и Настя Каменских. Также в списке любимых исполнителей у жителей города по убывающей: Бьянка, Нюша, группа «Время и стекло», Полина Гагарина, группы «Сплин» и «Винтаж», а также Земфира.
Недавно портрет ярославцев составил председатель общественной палаты региона. Он сказал, что люди в нашей области хотят денег и не любят благотворительность.
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