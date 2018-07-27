Ещё
У саратовских торговцев забрали 20 бутылок контрафактного алкоголя и 1200 поддельных вещей
Далее:
Читайте также:
Ещё

У саратовских торговцев забрали 20 бутылок контрафактного алкоголя и 1200 поддельных вещей 

Свободные новости 2 часа назад
Фото: Свободные новости
На рынках Кировского и Ленинского районов Саратова нашли 20 бутылок контрафактного алкоголя и 1278 поддельных вещей, сообщает сегодня, 27 июля, пресс-служба ГУ МВД по региону.
В Кировском районе на одном из рынков правоохранители нашли индивидуального предпринимателя, который работал без лицензии и продавал алкоголь в часы запрета. У него изъяли 20 бутылок контрафакта. Еще на одном рынке района у восьми индивидуальных предпринимателей нашли 388 единиц одежды и обуви с поддельными логотипами известных брендов. В Ленинском районе на территории одного из рынков полицейские обнаружили и изъяли 890 единиц спортивной одежды, на которой были размещены изображения, сходные с зарегистрированными товарными знаками известных производителей.
«Также шестеро граждан были привлечены к ответственности за нарушения миграционного законодательства», — проинформировали представители МВД.
Свободные новости: последние новости
Саратовцев предупреждают об опасных грибах на Кумысной поляне Игумен Нектарий рассказал режиссеру Германике, как сломал дорогие швейцарские часы
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стас Костюшкин показал, как ублажает жену16
Тайна последней цифры вашего года рождения20
Как выглядели поп-звезды в девяностые
Чем отличаются коричневые яйца от белых47
Самые некрасивые женщины шоу-бизнеса1
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
10:06
Как живут брошенные жены знаменитостей
Звёзды
05:49
Как выглядели поп-звезды в девяностые
Звёзды
07:33
Как определить психопата
Психология
08:06
Знаменитости, понаехавшие в Москву из провинции
Звёзды
10:08
Старички, которые с легкостью обходят молодых
Здоровье
02:14
Что будет, если пить только минеральную воду
Здоровье
09:12
Когда у женщин стали цениться пухлые губы
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение