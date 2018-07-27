У саратовских торговцев забрали 20 бутылок контрафактного алкоголя и 1200 поддельных вещей

На рынках Кировского и Ленинского районов Саратова нашли 20 бутылок контрафактного алкоголя и 1278 поддельных вещей, сообщает сегодня, 27 июля, пресс-служба ГУ МВД по региону.

В Кировском районе на одном из рынков правоохранители нашли индивидуального предпринимателя, который работал без лицензии и продавал алкоголь в часы запрета. У него изъяли 20 бутылок контрафакта. Еще на одном рынке района у восьми индивидуальных предпринимателей нашли 388 единиц одежды и обуви с поддельными логотипами известных брендов. В Ленинском районе на территории одного из рынков полицейские обнаружили и изъяли 890 единиц спортивной одежды, на которой были размещены изображения, сходные с зарегистрированными товарными знаками известных производителей.

«Также шестеро граждан были привлечены к ответственности за нарушения миграционного законодательства», — проинформировали представители МВД.