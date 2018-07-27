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Технопарк «Слава» из Черемушек принял участие в акции «День без турникетов»
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Технопарк «Слава» из Черемушек принял участие в акции «День без турникетов» 

Управа района Черемушки 1 час назад
Фото: Управа района Черемушки
В рамках акции «День без турникетов» москвичи увидели производство компаний-резидентов технопарка «Слава», специализирующихся на технологических инновациях. Свои двери открыли компании «ПРОП МП ОРТЕЗ» и «Невидимые друзья».
«ПРОП МП ОРТЕЗ» — предприятие, которое занимается созданием запатентованных инновационных протезно-ортопедических изделий (корсеты, ортопедические аппараты и прочее). «Невидимые друзья» — современная биотехнологическая компания, специализирующаяся на защите растений от вредителей экологически чистыми методами с помощью хищных насекомых. «Продуктом» является безопасный для человека клещ, который уничтожает опасных вредителей сельскохозяйственных растений. Генеральный директор провел экскурсию на производство, где можно было увидеть, как растет и живет клещ.
После экскурсии для участников акции провели мастер-класс «Наночастицы вокруг нас», организованном Технологическим центром коллективного пользования АО «Технопарк Слава». Они увидели процесс определения размеров частиц, используя методики динамического светорассеивания.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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