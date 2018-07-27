Спорт и вредные привычки: как совместить несовместимое

В этом многие видят противоречие: мол, как это можно заниматься спортом, при этом еще бухать и курить? Ну если ты член олимпийской сборной, то действительно нельзя. А в целом вредные привычки в той или иной степени имеют многие люди, при этом они занимаются спортом и поддерживают себя в отличной форме. Если поставить человека перед выбором: фитнес или перспектива оттянуться с друзьями на выходных, то не стоит ожидать от него конструктивного решения. Велика вероятность, что он выберет второй вариант. Но полярность выбора в этом вопросе уместна только для профессиональных спортсменов. У них компромисс невозможен. А вот для обычного человека совмещение вредных привычек и занятий спортом — реальность, с которой он регулярно сталкивается. Надо лишь найти правильный баланс, чтобы твои старания в зале не были напрасными и при этом ты не лишал себя того, чего, видимо, лишаться не хочешь.

Можно ли совмещать спорт с курением и алкоголем? Мы отвечаем: можно. Хотя, конечно, гораздо лучше, если ты сможешь избавиться от вредных привычек полностью или хотя бы частично. Тогда эффективность физических упражнений была бы намного выше. Но если отказ от сигарет или спиртного для тебя настолько тягостен, что ты не в силах променять их на спорт, то, так и быть, кури и пей на здоровье. То есть… Ну, в общем, ты понял. Выбирать не нужно — просто привнеси в свою жизнь не только то, что вредит твоему здоровью, но и то, что делает его крепче. За удовольствие надо платить, в данном случае — не только деньгами. Сделай чаши весов равными, и ты поймешь, что хорошо выглядеть можно и с вредными привычками. А мы подскажем, как это сделать.

Курение

«Какой же ты спортсмен, если куришь!» — слышал такую фразу в свой адрес? Если да, не расстраивайся. Конечно, курить и заниматься спортом одновременно — это все равно что подниматься вверх по эскалатору, движущемуся назад. Но это лучше, чем просто курить и вообще не заниматься спортом. Другое дело, как это сделать так, чтобы была польза от физических нагрузок, не ухудшив при этом и без того порядком расшатанное здоровье курильщика. В этой статье мы никоим образом не намерены защищать вредные привычки. И все советы на эту тему бессмысленны, если ты злоупотребляешь ими чрезмерно. Курение — однозначное зло, и лучшее, что может сделать для своего здоровья курильщик, — это отказаться от сигарет полностью. Но поскольку сделать это резко не всегда получается, то надо хотя бы сократить их негативное влияние на здоровье во время занятия спортом. Начать следует с упоминания того, что углекислый газ от табачного дыма препятствует поступлению кислорода в мышцы, и это не позволяет им работать на полную мощь. К тому же курение сужает сердечные сосуды и также ограничивает количество кислорода в кровеносной системе, а именно на нее и ложится огромная нагрузка во время выполнения физических упражнений. Поэтому нельзя курить за полчаса — час до тренировки и после ее окончания, чтобы твой организм мог справиться с полученной нагрузкой, а мышцы и сердце получали нужное количество кислорода.

Алкоголь

С алкоголем все одновременно сложнее и проще. Простота заключается в том, что прием алкоголя происходит намного реже, чем курение, и, как правило, случается это по выходным. По крайней мере, мы надеемся, что у тебя так. Если ты балуешь себя парой выпитых бутылок ежедневно, то настойчиво советуем тебе с этим делом завязывать. Иначе твой организм не будет успевать восстанавливаться. В целом алкоголь выводится из организма в течение суток. И, как ты сам понимаешь, именно столько времени должно пройти, прежде чем ты должен приступить к физическим упражнениям. В противном случае ты дашь на сердце огромную нагрузку, которая не только не принесет ожидаемых результатов от тренировки, но и, напротив, может навредить. В данном случае речь идет, конечно, о большом количестве выпитого алкоголя. Поэтому если твой выходной закончился очередной попойкой перед сном, то на следующий день лучше воздержаться от занятий спортом.

Вывод заключается в следующем: от частого употребления спиртных напитков (пусть даже в небольших количествах) придется отказаться, если хочешь быть здоровым и сохранить хорошую форму. Точечные удары по своей печени путем поглощения большого количества алкоголя постарайся совершать как можно реже. Но, если такое случается, это еще не ставит на тебе клеймо пьяницы, которому «уже ничего не поможет». Просто знай, что после этого стоит сделать паузу, а затем снова приступать к тренировкам. Ни дня без капли: почему мы так любим алкоголь

Вредное питание

Если пристрастием к курению или употреблению алкоголя страдают лишь некоторые люди, то вкусно поесть любят абсолютно все. И сколько бы ни порочили честь и достоинство того же «Биг Мака», отказаться от него — значит предать все, что было сделано ради чревоугодливых наслаждений этого мира. Одна из самых больших несправедливостей на земле, наряду с классовым неравенством и повышением налогов, заключается в том, что все самое вкусное является еще и самым вредным. И если можно упрекнуть человека за его чрезмерную любовь к выпивке или сигаретам, то за съеденный перед сном огромный свиной стейк — нет, ибо сильна мощь холестериновой ломки. Чтобы твоя любовь к углеводам не заявляла о себе красноречивыми жировыми складками на боках, ты, вероятно, и решил посещать спортзал. И, скорее всего, теперь мучаешься сомнениями, не претит ли твоим физкультурным целям бесконтрольное обжорство. Бесконтрольное — да. Вообще, любое нарушение элементарных принципов правильного питания ни к чему положительному привести не может. Ты, конечно, можешь компенсировать все это физическими нагрузками, но в любом случае быстрого результата от них ждать не стоит. Даже если ты не можешь полностью перейти на диетический рацион (и не надо, ведь без наггетсов эта жизнь станет определенно скучнее), то хотя бы сократи употребление всего, что мешает тебе оставаться в хорошей форме. Постарайся есть небольшими порциями как можно чаще (4-6 раз в день). Тогда у тебя не будет возникать обостренное чувство голода, а соответственно, и желание съесть что-нибудь вкусное и калорийное. Но только учти, что твои перекусы должны быть максимально полезными. Пусть это будут фрукты, овощи, каши и другие продукты со сбалансированным содержанием белков и углеводов. И делать эти перекусы надо не позже, чем за полтора — два часа до начала тренировки. 5 способов не вернуться к вредным привычкам