Жители казанского поселка устроили перфоманс с лодкой

Жители казанского поселка Левченко настолько устали от плохих дорог, что устроили перфоманс. Сегодня утром они «плавали» по глубокой луже на надувной лодке.

Фото: vk.com Фото: vk.com Фото: vk.com Своеобразный митинг собрал много участников. Люди держали в руках плакаты: «Мы устали от минного поля под колесами», «Где асфальт?», «Мы против плохих дорог», «Плачу налоги, а где дороги».

Фото: vk.com Фото: vk.com С самой «убитой» улицей Казани — Магистральной — такой фокус прошел. Она прославилась благодаря «креслу мэра», которое украсило огромную яму в разбитой дороге. Теперь Магистральную обещают сделать лучшей в городе.

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