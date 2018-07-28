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У Ахмеда Мусы родился сын
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У Ахмеда Мусы родился сын 

Чемпионат.com 1 час назад
Форвард «Лестера» и сборной Нигерии Ахмед Муса сообщил о рождении сына. 25-летний игрок поделился приятной новостью в социальных сетях.
«Я хочу сообщить, что недавно Аллах подарил мне замечательного малыша, мальчика! Словами невозможно описать эти чувства!» — написал Муса в своём «инстаграме».
Посмотреть запись можно в «инстаграме» Мусы
Муса женился на своей невесте Джулиет в мае. Об избраннице бывшего футболиста ЦСКА ничего неизвестно. Также нигерийский форвард не сообщил, как пара назвала своего сына.
В настоящее время Муса находится в расположении «Лестера» и готовится к старту нового сезона АПЛ. Вторую половину прошлого сезона нигериец провёл в аренде в ЦСКА.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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