У Ахмеда Мусы родился сын

Форвард «Лестера» и сборной Нигерии Ахмед Муса сообщил о рождении сына. 25-летний игрок поделился приятной новостью в социальных сетях.

«Я хочу сообщить, что недавно Аллах подарил мне замечательного малыша, мальчика! Словами невозможно описать эти чувства!» — написал Муса в своём «инстаграме».

Посмотреть запись можно в «инстаграме» Мусы

Муса женился на своей невесте Джулиет в мае. Об избраннице бывшего футболиста ЦСКА ничего неизвестно. Также нигерийский форвард не сообщил, как пара назвала своего сына.

В настоящее время Муса находится в расположении «Лестера» и готовится к старту нового сезона АПЛ. Вторую половину прошлого сезона нигериец провёл в аренде в ЦСКА.