Пермяков просят сдать кровь редкой группы для семилетней Виктории

Семилетней пермячке Виктории Алексанкиной, проходящей лечение в онкогематологическом центре, срочно нужна тромбомасса. У девочки низкие показатели тромбоцитов в крови. Но у Виктории редкая группа крови, и найти подходящих доноров проблематично. С призывом о помощи родители обратились к пермякам.

«Помочь девочке смогут кадровые доноры, то есть люди, которые сдают кровь чаще трёх раз в год на одной и той же станции переливания крови, — сообщили в благотворительном фонде «Дедморозим». — Если у вас четвёртая положительная группа крови, то совершить чудо для Виктории можно на станции переливания крови по адресу: ул. Лебедева д. 54 с понедельника по четверг с 8.00 до 13.30 и в пятницу до 12.30.

В регистратуре, нужно предупредить, что сдаёте кровь адресно для Виктории Алексанкиной (пациентки Пермского детского онкогематологического центра Детской Краевой Клинической больницы). Донору необходимо иметь с собой паспорт с пропиской в Перми или Пермском крае более 6 месяцев по одному адресу.