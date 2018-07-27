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Пермяков просят сдать кровь редкой группы для семилетней Виктории
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Пермяков просят сдать кровь редкой группы для семилетней Виктории 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Семилетней пермячке Виктории Алексанкиной, проходящей лечение в онкогематологическом центре, срочно нужна тромбомасса. У девочки низкие показатели тромбоцитов в крови. Но у Виктории редкая группа крови, и найти подходящих доноров проблематично. С призывом о помощи родители обратились к пермякам.
«Помочь девочке смогут кадровые доноры, то есть люди, которые сдают кровь чаще трёх раз в год на одной и той же станции переливания крови, — сообщили в благотворительном фонде «Дедморозим». — Если у вас четвёртая положительная группа крови, то совершить чудо для Виктории можно на станции переливания крови по адресу: ул. Лебедева д. 54 с понедельника по четверг с 8.00 до 13.30 и в пятницу до 12.30.
В регистратуре, нужно предупредить, что сдаёте кровь адресно для Виктории Алексанкиной (пациентки Пермского детского онкогематологического центра Детской Краевой Клинической больницы). Донору необходимо иметь с собой паспорт с пропиской в Перми или Пермском крае более 6 месяцев по одному адресу.
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Женский форум
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