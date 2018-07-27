Коты-веганы: для домашних питомцев будут выращивать лабораторное мясо

За последние годы количество веганов и вегетарианцев заметно увеличилось. Сейчас почти у каждого есть знакомый, который не ест мясо, но очень скоро в вашем окружении могут появится еще и коты-веганы.

Дело в том, что лаборатория Wild Earth запустила проект по выращиваю искусственного мяса мышей для наших домашних любимцев. Популярность стратапа быстро выросла, и недавно технологический магнат Питер Тиль объявил о своем желании инвестировать в Wild Earth чуть меньше половины миллиона долларов.

Основатель стартапа Райан Бетенкорт вегетарианец, и уже долгое время не употребляет мясо в пищу. Мужчина рассказал, что питание натолкнуло его на мысль, что о пище животных тоже стоит заботиться. Тогда Бетенкорт открыл компанию, которая выращивает мясо зверей в лаборатории для домашних питомцев.

Сейчас Wild Earth выращивает только мясо мышей, но компания в будущем планирует расширять свой ассортимент. Представители стартапа уверены, что их идею поддержат вегетарианцы и веганы, питомцы которых смогут перенять образ жизни своих хозяев.