Месье знает толк в извращениях

Вообще-то местную оппозицию надо хранить и лелеять, как хрупкий цветок. Ни в коем случае не обижать, носить на руках и вовремя давать молочко из соски. Потому что, если бы этих людей не было, остальным пришлось бы их выдумывать. Главное, чтобы свободно говорили, излагали, писали, мечтали и творили. И только тогда они наговорят и натворят такого, что любой человек в здравом рассудке отшатнется, умоет и руки на манер Понтия Пилата и скажет библейское: «ну вы блин даете».

Пока они сидели за санаевским плинтусом, то более-менее выглядели людьми. Сильно обиженными, но все таки человекообразными. Но что-то случилось в атмосфере — то ли головку напекло, то ли запустили на полную мощь облучатели Лубянки, то ли в кассе конгресса стало плохо с деньгами, но началась какая-то странная суета. Как говорили в ДонЭцке — «Повылазило».

То выясняется, что основательница неподкупного журналистского проекта тупо кинула на бабки своих же соучредителей. Офигеть, как люди нас учат жизни и профессии с демократией. То вдруг либертарианская партия объявила, что выходит на борьбу с пенсионной реформой. Ну вы в курсе, что не только у настоящих либертарианцев, но у их убогих клонов кроме всего прочего крайне отрицательное отношение к государственным институтам, и уж к пенсии и подавно — как к жалкой подачке государства. И допустить они не могут никаких пенсий.

Так что анекдот номер один на сегодня это, конечно, крестовый ход на повышение пенсионного возраста Либерте-партии. Фратерните и Эгалите тихо плачут в своем углу.

Ну ладно, поржали над недо-партией и вроде успокоились, но руководители этого смешного образования так себя пиарили, что люди доброй воли невольно присмотрелись, а кто такой Михаил Светов , который себя позиционирует оппозиционером?

Так как все уже привыкли, что открытые источники нынче приносят столько информации за 15 минут, сколько не мог собрать целый отдел МГБ Лаврентия Павловича за год, то сунулись именно туда. А там — сады. Заросли. Райские кущи и манна небесная.

Ну рассказывает чувак про себя на весь интернет, что мечтает о насилии над несовершеннолетними. Ну, может он Захер-Мазоха начитался с маркизом де Садом , хотя я у них что-то не припомню про детей — там все были люди взрослые. Отвечающие за себя сами. Ну, собирает он все про маленьких голых девочек — может, Набоков, мать его, на него повлиял до безумия.

Правда, в некоторых особо прогрессивных странах тебя могут «принять» сразу за тем индусом, что проверяет паспорт в Хитроу, не говоря уже о JFK. Там таких любят. И провожают под руки. Ты же любишь Лондон? А Америку, Америку любишь? Громче! Вот так-то.

Ну короче, кому надо, тот найдет полный набор скринов. Был даже один от «Открытой России», где в заметке про Светова писали и о педофилии. Мы уж даже решили, что наконец, у нас появилось здоровое крыло оппозиции, которое не хочет чтобы всякие персонажи пачкали своими постельными привычками извращенца светлое знамя борьбы с режимом. Однако нет, через час публикацию снесли.

То есть рукопожатная солидарность оказалась мощней умственного здоровьичка. Стало быть солидализировались. Или вдруг вспомнили про В. Буковского, уважаемого, которому на комп детское порно закачали сатрапы Железного Феликса?

И где теперь эти сатрапы и где сам диссидент? Ведь это только с российским судом канает мнение «37 год, каратели и тд», а с английским такие фишки не проходят.

Ну вот, интересно, чем глубже в оппозиционный лес, тем больше извращенцев. Интересно, это как-то связано друг с другом — глубокое психическое нездоровье и оппозиционная деятельность? Не, ну конечно, мы же все забыли про видного белоленточного деятеля, который разделал свою женушку как барана. Да и за 57 школу — институт педофилии — то же никто не ответил. А потому что все нормально — все свои.

Люди с правильными взглядами и качественными генами. А быдло пусть ходит на работу и трахает свою жену всю оставшуюся жизнь. Потому что этим гражданам — где бы ни работать лишь бы не работать и от слова «мораль» у них начинается припадок, потому как нервические очень. Тонкие. Как лед, по которому они так любят бегать, смеясь и запуская шарики.

Я смотрю на все на это с глубокой печалью приверженца культуры sex, drugs and rocknroll, c тех самых пор, когда это было еще модно в первый раз. И вот что по этому поводу могу вам спеть под стратокастер:

В либертариантстве самое главное не то, что свобода, которой должен обладать человек — не имеет пределов. Это даже не обсуждается. Главное в нем то, что за все, что человек может совершить в рамках этой самой свободы — он должен расплачиваться сам — здоровьем, психикой, тюрьмой. И не втягивать в свое безумие посторонних.

А вот этого сторонники комфортного «либертарианства для своих» никак принять не могут, чем, собственно, ставят себя вне реального либертарианства. Так — сплошные фейки кругом, как говорила одна голая покойница.

Предлагаю начать с тюрьмы, а там все покатится по гладким рельсам. Мажорам на пользу. И будет вам и Либерте и Фратерните и Эгалите.