Презентация фотопроекта «Истинная красота и вдохновение»

Фотограф Евгения Мурашова совместно с Фондом «Шаг навстречу» запустила благотворительный фотопроект, участницами которого стали прима-балерина Мария Абашова, дизайнер Татьяна Котегова, модель Татьяна Неклюдова и другие. Героини для сбора средств в помощь девочкам-сиротам снялись в образах «Свободы», «Смелости», «Времени» и «Мудрости».

С приветственной речью о важности вдохновения на поиске жизненного пути выступила директор пространства Екатерина Некипелова, упомянув, что в планах на осень — паблик-ток с героинями представленного проекта.

Фотораф: Софья Петина