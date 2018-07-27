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Презентация фотопроекта «Истинная красота и вдохновение»
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Презентация фотопроекта «Истинная красота и вдохновение» 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
Фотограф Евгения Мурашова совместно с Фондом «Шаг навстречу» запустила благотворительный фотопроект, участницами которого стали прима-балерина Мария Абашова, дизайнер Татьяна Котегова, модель Татьяна Неклюдова и другие. Героини для сбора средств в помощь девочкам-сиротам снялись в образах «Свободы», «Смелости», «Времени» и «Мудрости».
С приветственной речью о важности вдохновения на поиске жизненного пути выступила директор пространства Екатерина Некипелова, упомянув, что в планах на осень — паблик-ток с героинями представленного проекта.
Фотораф: Софья Петина
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