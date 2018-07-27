Ещё
Бочкарева о замужестве: Ни к чему хорошему это не привело
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бочкарева о замужестве: Ни к чему хорошему это не привело 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева рассказала о том, что происходит в ее личной жизни. По словам 38-летней артистки, она съехалась с новым возлюбленным.
С мужчиной, имя которого звезда скрывает, она познакомилась больше года назад. Кавалер от Бочкаревой просто без ума и заваливает ее дорогими подарками.
"Мы живем вместе. Мы вдвоем, и у нас все хорошо", — цитирует артистку StarHit. При этом Наталья призналась, что они счастливы и без официально узаконенных отношений.
"Что касается колечка, для меня эта игра в «предложение-помолвку-свадьбу» уже давно не актуальна. Любимый довольно часто дарит мне ювелирные украшения и без повода… Надеюсь, это уже навсегда", — рассказала актриса.
"Выходить замуж точно не планирую. За свою жизнь я уже слишком много планов строила, и ни к чему хорошему это не привело", — добавила Бочкарева.
Также знаменитость поделилась планами на отдых. Она очень хочет полететь в Испанию.
Дети Натальи, 11-летний Иван и десятилетняя Мария одобрили ее выбор. Их артистка родила от бизнесмена Николая Борисова, с которым состояла в браке.
В 2010 году супруги подали заявление на развод. По решению суда дети остались с матерью. Звезде экрана досталась одна из квартир в Москве.
Подписывайтесь на наш канал в «Яндекс. Дзене»!
Дни.ру: последние новости
Беременная Тодоренко выходит замуж за Топалова Молодая пара занялась сексом на пляже при детях Дерзкое заявление спрятавшей живот под свободным платьем Цымбалюк-Романовской
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стас Костюшкин показал, как ублажает жену16
Тайна последней цифры вашего года рождения20
Как выглядели поп-звезды в девяностые
Чем отличаются коричневые яйца от белых47
Самые некрасивые женщины шоу-бизнеса1
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
10:06
Как живут брошенные жены знаменитостей
Звёзды
05:49
Как выглядели поп-звезды в девяностые
Звёзды
07:33
Как определить психопата
Психология
08:06
Знаменитости, понаехавшие в Москву из провинции
Звёзды
10:08
Старички, которые с легкостью обходят молодых
Здоровье
02:14
Что будет, если пить только минеральную воду
Здоровье
09:12
Когда у женщин стали цениться пухлые губы
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение