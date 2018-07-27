Бочкарева о замужестве: Ни к чему хорошему это не привело

Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева рассказала о том, что происходит в ее личной жизни. По словам 38-летней артистки, она съехалась с новым возлюбленным.

С мужчиной, имя которого звезда скрывает, она познакомилась больше года назад. Кавалер от Бочкаревой просто без ума и заваливает ее дорогими подарками.

"Мы живем вместе. Мы вдвоем, и у нас все хорошо", — цитирует артистку StarHit . При этом Наталья призналась, что они счастливы и без официально узаконенных отношений.

"Что касается колечка, для меня эта игра в «предложение-помолвку-свадьбу» уже давно не актуальна. Любимый довольно часто дарит мне ювелирные украшения и без повода… Надеюсь, это уже навсегда", — рассказала актриса.

"Выходить замуж точно не планирую. За свою жизнь я уже слишком много планов строила, и ни к чему хорошему это не привело", — добавила Бочкарева.

Также знаменитость поделилась планами на отдых. Она очень хочет полететь в Испанию.

Дети Натальи, 11-летний Иван и десятилетняя Мария одобрили ее выбор. Их артистка родила от бизнесмена Николая Борисова , с которым состояла в браке.

В 2010 году супруги подали заявление на развод. По решению суда дети остались с матерью. Звезде экрана досталась одна из квартир в Москве.

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