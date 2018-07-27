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Ольга Бузова сорвала съемки из-за Романа Гриценко
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Ольга Бузова сорвала съемки из-за Романа Гриценко 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Уже полгода поклонники наблюдают за отношениями поющей телеведущей Ольги Бузовой и участника реалити-шоу «Дом-2» Романа Гриценко. Молодой человек первое время очень настойчиво ухаживал за звездой, однако она дала понять, что не воспринимает его всерьез. После этого Гриценко начал уделять внимание другим девушкам, чем неоднократно вызывал ревность Ольги. Во время одного из последних эфиров Бузова не сдержалась и ушла прямо во время съемок, предварительно отчитав Романа.
«Я дала тебе сейчас возможность что-то мне сказать. И, если ты считаешь, что это единственно главное и важное, я тебя услышала. И я больше разговаривать с тобой не собираюсь», — заявила телведущая и покинула свое рабочее место.
Поклонники считают, что такая острая реакция Ольги связана с тем, что в последнее время Гриценко начал ухаживать за другой участницей реалити Ириной Пинчук. Судя по постам в ее микроблоге, девушка уже успела познакомиться с мамой Романа.
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Женский форум
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