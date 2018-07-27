Ольга Бузова сорвала съемки из-за Романа Гриценко

Уже полгода поклонники наблюдают за отношениями поющей телеведущей Ольги Бузовой и участника реалити-шоу «Дом-2» Романа Гриценко . Молодой человек первое время очень настойчиво ухаживал за звездой, однако она дала понять, что не воспринимает его всерьез. После этого Гриценко начал уделять внимание другим девушкам, чем неоднократно вызывал ревность Ольги. Во время одного из последних эфиров Бузова не сдержалась и ушла прямо во время съемок, предварительно отчитав Романа.

«Я дала тебе сейчас возможность что-то мне сказать. И, если ты считаешь, что это единственно главное и важное, я тебя услышала. И я больше разговаривать с тобой не собираюсь», — заявила телведущая и покинула свое рабочее место.