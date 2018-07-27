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Аккаунты Дмитрия Маликова и его дочери попали в руки киберпреступников
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Аккаунты Дмитрия Маликова и его дочери попали в руки киберпреступников 

Anti-Malware.ru 1 час назад
Фото: Anti-Malware.ru
Российский певец Дмитрий Маликов и его дочь Стефания стали жертвами киберпреступников, которым удалось получить контроль над аккаунтами знаменитостей. В руки злоумышленников попали учетные записи в социальных платформах Instagram и Twitter.
Заподозрить взлом удалось благодаря тому, что в официальном Twitter-аккаунте певца появилась запись, демонстрирующая явную провокацию по отношению к этнической группе и представителям меньшинств.
Естественно, заслуженный артист вряд ли бы стал писать столь оскорбительные вещи, хотя бы из страха, что его ждут судебные разбирательства и различные преследования со стороны различных слоев населения.
Позже Маликов объяснил ситуацию, описав ее так:
«Друзья! На нашу семью усилились хакерские взломы. В частности, у моей дочери Стефании несколько дней не работает здесь страница. Мы работаем над восстановлением и надеемся, что все вернется! Оставайтесь с нами и будьте осторожны!».
«Что это было, я не понимаю, но это выскочило на моей странице… Люди, живите настоящим, не иллюзорным! Всех люблю! Простите, если кому невольно доставил неприятные эмоции», — высказывался по поводу спорного твита артист.
Сообщается, что Стефания лишилась страницы в другой популярной социальной сети — Instagram. Куда же теперь дочь певца будет выкладывать свои селфи? Это очень большая проблема, приблизительно на уровне трагедии.
Пожелаем семье Маликовых вернуть контроль над своими аккаунтами — подписчики ждут интересных публикаций — а также больше не становиться жертвами беспринципных киберпреступников, которые хотят опозорить доброе имя народных артистов и их потомков.
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