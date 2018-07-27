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На ярмарки Северного Бутова привезли молодой картофель и помидоры «бычье сердце»
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На ярмарки Северного Бутова привезли молодой картофель и помидоры «бычье сердце» 

Вестник Бутова 1 час назад
Фото: Вестник Бутова
В этом году в районе работают сразу две ярмарки выходного дня — по адресу: бульвар Дмитрия Донского, дом 17 и на ул. Старокачаловской, 5а.
В выходные здесь многолюдно — бутовчане с удовольствие покупают свежие овощи, фрукты и зелень из приусадебных хозяйств Подмосковья. Местные жители уже познакомились и даже подружились с продавцами из Липецкой, Смоленской и Тамбовской областей. Ведь фермеры приезжают со своей продукцией сюда уже не первый год. Сегодня на ярмарках появился молодой картофель из Тамбовской области — его раскупают особенно быстро и помидоры «бычье сердце» из Ростовской области. Эти мясистые вкуснейщие плоды тоже пользуются популярностью у бутовчан.
Напомним, просторные светлые павильоны в Северном Бутове установлены до декабря — именно до этого времени планируется работа ярмарок. Здесь можно купить практически все — овощи, фрукты, мед, мясные и рыбные продукты, а также текстиль для дома, красивую глиняную посуду, бытовую химию, косметику. Ярмарки выходного дня работает в пятницу, субботу и воскресенье с 9 до 20 часов.
фото: riafan.ru
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