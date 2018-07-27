Открытие музыкального фестиваля «Жара» в Баку: Филипп Киркоров, Светлана Лобода и другие звезды 

В Баку жаре посвящают целый одноименный фестиваль, собирающий звезд поп-эстрады для масштабных выступлений и не менее масштабных афтепати. Мы публикуем фотоотчет с открытия, куда приехали Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Светлана Лобода, Любовь Успенская и другие мэтры.
Петербургу стоит поучиться: в экстремальные +34 градуса артисты надели на красную дорожку не легкие платья и открытые босоножки, а страусиные перья, бомберы с пайетками и многослойные black-tie комплекты. Хотя кто-то, как на сочинском «Кинотавре», на счет образа не беспокоился: певица Слава приехала в футболке и мини-юбке со шлейфом, а приглашенная звезда Стивен Сигал — в этническом пиджаке и широких джинсах.
Девушки взяли с собой в Баку чемоданы кутюрных платьев — от Валентина Юдашкина, Беллы Потемкиной, Ульяны Сергеенко и Юлии Яниной. На то, чтобы показать все луки, у певиц есть целых три дня — именно столько продлится «Жара», сопровожденная концертами от 75 поп-артистов. В их числе Анна Седокова, Вера Брежнева, Ани Лорак, Кэти Топурия, Нюша, Лолита, Юлианна Караулова и Юлия Ковальчук, а также Светлана Лобода, которая на этих выходных выступит на VK Fest в Петербурге. Фото: facebook.com/zharafest