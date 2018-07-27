Ещё
Открытие музыкального фестиваля «Жара» в Баку: Филипп Киркоров, Светлана Лобода и другие звезды
Далее:
Читайте также:
Ещё

Открытие музыкального фестиваля «Жара» в Баку: Филипп Киркоров, Светлана Лобода и другие звезды 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
В Баку жаре посвящают целый одноименный фестиваль, собирающий звезд поп-эстрады для масштабных выступлений и не менее масштабных афтепати. Мы публикуем фотоотчет с открытия, куда приехали Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Светлана Лобода, Любовь Успенская и другие мэтры.
Петербургу стоит поучиться: в экстремальные +34 градуса артисты надели на красную дорожку не легкие платья и открытые босоножки, а страусиные перья, бомберы с пайетками и многослойные black-tie комплекты. Хотя кто-то, как на сочинском «Кинотавре», на счет образа не беспокоился: певица Слава приехала в футболке и мини-юбке со шлейфом, а приглашенная звезда Стивен Сигал — в этническом пиджаке и широких джинсах.
Девушки взяли с собой в Баку чемоданы кутюрных платьев — от Валентина Юдашкина, Беллы Потемкиной, Ульяны Сергеенко и Юлии Яниной. На то, чтобы показать все луки, у певиц есть целых три дня — именно столько продлится «Жара», сопровожденная концертами от 75 поп-артистов. В их числе Анна Седокова, Вера Брежнева, Ани Лорак, Кэти Топурия, Нюша, Лолита, Юлианна Караулова и Юлия Ковальчук, а также Светлана Лобода, которая на этих выходных выступит на VK Fest в Петербурге. Фото: facebook.com/zharafest
Собака.ru: последние новости
На издание книги «Гарри Поттер и методы рационального мышления» собрали больше 2,5 млн рублей. Что в ней особенного? В России снова будет продаваться ванильная и вишневая Coca-Cola Личный опыт: как создать бренд значков из дерева, которые носят Алиса Фрейндлих и Кирилл Серебренников?
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стас Костюшкин показал, как ублажает жену16
Тайна последней цифры вашего года рождения20
Как выглядели поп-звезды в девяностые
Чем отличаются коричневые яйца от белых47
Самые некрасивые женщины шоу-бизнеса1
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
10:06
Как живут брошенные жены знаменитостей
Звёзды
05:49
Как выглядели поп-звезды в девяностые
Звёзды
07:33
Как определить психопата
Психология
08:06
Знаменитости, понаехавшие в Москву из провинции
Звёзды
10:08
Старички, которые с легкостью обходят молодых
Здоровье
02:14
Что будет, если пить только минеральную воду
Здоровье
09:12
Когда у женщин стали цениться пухлые губы
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение