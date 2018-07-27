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Ежедневный макияж — как и чем? Бьюти-инструкция в подарок!
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Ежедневный макияж — как и чем? Бьюти-инструкция в подарок! 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: BeautyHack.ru
Каждое утро «зависаете» у туалетного столика, не зная, какие румяна подобрать к оттенку теней? Authentica.love упростил задачу, составив для вас ежедневное бьюти-меню и подобрав средства из лимитированного бьюти-бокса.
Этим летом Authentica.love выпустил свой первый бьюти-бокс (сразу говорим — стоит поспешить, тираж коробочек всего 100 штук). В коробочку вошли 12 средств из топ-листа мировых бьюти-экспертов Кевина Мерфи, стилиста и основателя бренда Kevin.Murphy, Говарда Макларена, стилиста и сооснователя бренда R+Co, Джеймса Пешиза, стилиста, амбассадора бренда Oribe (Нью-Йорк), а также мастеров салона Peng и Authentica Club.
Десять средств представлены в миниатюре (отдельный подарок перед отпускным сезоном — будет время попробовать все, не боясь за перевес чемодана). А два средства идут в полном размере — это дополнительный бонус от брендов Olaplex и High Definition Brows.
В каждой из коробочек вы найдете подарочный сертификат на покупки в интернет-магазине Authentica и бьюти-пространстве Peng.
Где купить? В интернет-магазине Authentica и оффлайн в салоне Authentica.
Когда старт продаж? 31 июля. А уже 2 августа можно будет узнать, что вошло в коробочку из Instagram-аккаунта Authentica (если вы сомневаетесь перед покупкой).
Цена: 2 500 руб.
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