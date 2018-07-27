23 года, толпа фанатов, одна нога: как архангелогородец Сергей Кутовой поверил в себя и стал звездой

Свой 23-й день рождения архангелогородец Сергей Кутовой отметил на Марсовом поле в Петербурге в компании не только близких друзей и любимой девушки, но и своих подписчиков. Сегодня их у Сергея более 400 тысяч. Такую популярность в сети парень обрел благодаря истории преодоления себя, рассказанной с невероятной честностью. Вживую пообщаться с кумиром, поздравить с Днем Рождения и обязательно крепко обнять пришли пару сотен подписчиков.

Сергей и его девушка Ксения на первой встрече с подписчиками

— После аварии мне казалось, что у меня нет никаких вариантов, никаких возможностей, что я обреченный на одинокую жизнь инвалид, в которой больше не будет ничего светлого. Но я поверил в себя, стал заниматься спортом, похудел. И моя жизнь, честно говоря, стала лучше, чем раньше. И любой из вас может сделать свою жизнь лучше. Каждый из вас имеет право на счастье и на любовь, чтобы у вас была семья, любимое дело. Если даже я смог, вы точно сможете», — обращается архангелогородец Сергей Кутовой к толпе фанатов.

В 17 лет в результате аварии Сергей Кутовой лишился ноги. У грузовика WAF отказали тормоза, и на скорости 100 километров в час он сбил парня. Раздробленную левую ногу пришлось ампутировать. В больнице он провел почти год, после выписки стал заедать стресс всем подряд, двигался мало, поэтому быстро набрал лишний вес: 120 килограммов при росте 186 сантиметров. «Был похож на старика: лысый инвалид, на коляске, в очках, с 37 шрамами на теле», — вспоминает Сергей Кутовой.

Принять себя без ноги Сергей смог, но смотреть на обвисшие жировые складки — нет, поэтому решил серьезно взяться за себя: сначала турник дома, потом полноценные тренировки в спортзале, диета, а впоследствии даже следж-хоккей. Через два года накаченным бицепсам Сергея позавидовал бы и старик Арнольд. Причем в Instagram Кутовой выкладывает честные фото и «до», и «после».

-Впервые я увидела Сережу во влоге у Насти Ивлеевой, и меня сразу зацепила его история: парень не потерял надежды, развивается, растет. Слежу за ним в Instagram уже год: у него очень искренние и душевные посты. Он меня очень вдохновляет своей верой в людей, — признается пришедшая поздравить Сергея с Днем Рождения поклонница Настя.

Эмоции на этой встрече зашкаливали, некоторые не сдерживали слез. Плакали от радости

Любить жизнь и Ксюшу

«Вокруг Сережи столько поклонниц, ты не ревнуешь?» — на этот вопрос девушка Сергея Кутового Ксюша отвечает уверенное «Нет». Это неудивительно: на любимую девушку Сергей смотрит с такой нежностью и любовью, что очарованным подписчицам становится понятно — шансов нет.

«За что ты любишь Сергея?» — «Он очень заботливый», — отвечает Ксюша и вытирает слезы: теплая встреча с таким количеством поклонников произвела на девушку впечатление. Они обнимают Сергея и Ксюшу, просят фото и автографы и наперебой задают вопросы.

Историю своего знакомства ребята, отвечая на очередной вопрос, вспоминают по-разному. Ксюша смеется и говорит, что Сергей несколько месяцев игнорировал ее и только затем пригласил в кино: «Я думала, что мы вдвоем пойдем. Пришла, а там человек шесть — семья, друзья».

я даже в темноте искрился ⠀ и ты сидела в темноте со мной. ⠀ при свечах. ⠀ и мне казалось, что я родился ⠀ лишь для того, чтоб твоя голова лежала ⠀ на моих плечах. Публикация от Сега Кутовой 🦁 23 год на земле (@sega_kutove) 4 Июл 2018 в 9:29 PDT Сергей такую компанию объясняет серьезными намерениями, мол, сразу хотел представить девушку всем. «Когда я провожал Ксюшу домой после кино, взял ее за руку и понял, что меня к ней влечет, что я хочу, чтобы она всегда была в моей жизни», — вспоминает Сергей.

-Когда меня пригласили в Петербург для участия в проекте «Спорт в народ», Ксюша поддержала мое решение. Это было очень важно для меня. Мне кажется, здоровые отношения — это когда люди поддерживают друг друга, — рассказывает Сергей Кутовой. — Год длились наши отношения на расстоянии. Было очень тяжело: я выгребал из карманов последние деньги, чтобы купить Ксюше билет из Архангельска в Петербург. Но, знаете, что я понял? Когда в жизни все плохо — не отчаивайся. Ты платишь этим плохим за все хорошее, что еще будет в жизни.

После окончания учебы Ксюша смогла перебраться к Сергею в Питер насовсем. Через три года отношений планы у ребят только серьезнее: сыграть свадьбу и купить свое жилье, причем обязательно не в ипотеку и накопить на квартиру самостоятельно. «У меня не было полной семьи, детство было непростым. Поэтому сейчас я очень хочу настоящую счастливую семью с Ксюшей. Мне кажется, это правильно — дать обществу новых людей», — делится Сергей Кутовой.

Это лишь некоторых из 400 тысяч человек, которые следят за жизнью Сергея в инстаграме

Написать книгу и встать на обе ноги

Из планов творческих у Сергея Кутового — книга. «Мне есть что рассказать», — уверенно заявляет он.

А пока архангелогородец пишет посты в Instagram.

-Сначала у меня было 100 подписчиков. Я просто делал видосики, выкладывал, у меня было по 20 лайков и три комментария. Но я все равно продолжал это делать. И потихонечку-потихонечку на меня стали обращать внимание, подписываться: сначала десять тысяч, потом 30, сейчас уже четыре сотни. Сегодня я понимаю, что мои подписчики — это моя семья. Я могу поделиться с ними своей болью, разочарованием, пишу очень искренние вещи, — рассказывает о своем пути Сергей. — В своих постах я пропагандирую любовь, добро, уважение к друг другу, принятие любых взглядов. Человек имеет право на все что угодно, пока это не нарушает границы другого человека, право и мораль. Я хочу нести эти идеи и буду дальше развивать свой блог.

-Как друг он умеет мотивировать. Он всегда спрашивает, почему ты это делаешь, чего ты хочешь этим добиться. Мы в связи с этим думали о мастер-классах по формату Ника Вуйчича (австралийский мотивационный оратор с наследственным заболеванием, приводящим к отсутствию всех конечностей — прим. ред.), — рассказал друг Сергея Мэнуа.

Я очень рад, что есть возможность видеться с Ванечкой. Да и близнецам как друг без друга жить? — очень плохо. Тем более отец с пелёнок говорил, что мы друг другу самые близкие люди, и когда-нибудь не станет мамы с папой, но будем мы друг у друга! И с тех пор мы очень любим друг друга. А ещё Ваня звонит и просит не привозить сладкого, ведь он не может похудеть из-за наших посылок 😅❤️ Всех обнимаю, и спасибо за внимание 😌 Публикация от Сега Кутовой 🦁 23 год на земле (@sega_kutove) 3 Апр 2018 в 8:55 PDT Через неделю выходит и фильм, где Сергей играет главную роль. Напарником по кино «Сергей Кутовой. Я выше всех» стал его брат-близнец Иван. У братьев это первый опыт съемок, не считая клипа Артема Гряника на песню Павла Воли «Двое». Его-то и увидел в интернете кинорежиссер Андрей Григорьев и предложил ребятам сняться в полнометражной картине.

-Нам не удалось собрать полную сумму на съемки с помощью краундфандинга, как мы изначально планировали, и мы были вынуждены отдать обратно все деньги и вложить в создание фильма собственные средства. Картина выходит через неделю, до этого ее будут крутить на фестивале «ВКонтакте», — рассказал Сергей.

Встать на ноги Сергей Кутовой планирует не только фигурально, но и буквально. В Петербурге ему изготовят протез. Четыре с половиной миллиона рублей на него выделяет государство. «Осталась буквально пара справок, и я буду пытаться. Не факт, что все получится, потому что у меня очень близко обрезана нога, но, возможно, скоро я буду ходить», — ничем не выдает волнение Сергей.

-Знаешь, за что я больше всего ценю Серегу? За то, что он инвалид, но ты не относишься к нему как к инвалиду. Это круто, — рассказывает его друг Антон. — Вчера мы были на присяге у Мэнуа. И так получилось, что Серега сидел на подоконнике, коляску убрали, и все забыли, что вообще-то нужно ему помочь… Ты понимаешь, о чем я говорю? У нас не возникло мысли, что что-то не так».

— У нас очень простое общение, ты не задумываешься, что он на коляске. Он еще так нас подкалывает!» — подхватывает Мэнуа.

Поклонники Сергея долго не хотели отпускать его с Марсова поля. Девчонки бежали фотографироваться и не могли сдержать слез. Но то были слезы радости. Парень не уставал говорить «спасибо» и, конечно, вскоре в Instagram Сергея Кутового появился новый пост: «Тот огромный заряд позитива и добра, что вы мне подарили сегодня, останется навсегда в моем сердце. Спасибо вам!»