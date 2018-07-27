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В Татарстане погиб драматург Каюмов, упав в оркестровую яму
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В Татарстане погиб драматург Каюмов, упав в оркестровую яму 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
УФА, 27 июл — РИА Новости. Известный драматург и актер Гафур Каюмов трагически погиб, упав в оркестровую яму в районном доме культуры, сообщил РИА Новости представитель дома культуры Арского района Татарстана.
"Произошла трагедия. Драматург случайно упал в оркестровую яму и от полученных травм погиб на месте происшествия. Его похороны состоятся завтра на родной земле в Арском районе", — сказал агентству собеседник.
По его данным, Гафуру Каюмову было 59 лет. В 1983 году закончил Казанское театральное училище, работал и в передвижном театре, и в Академическом театре Татарстана. Каюмов сыграл роли в таких спектаклях, как «Галиябану», «Возлюбленная», «Волны подо льдом», «Зулейха» и другие. Его пьесы «Наследие», «Индианка» и «Раскрой глаза, я здесь» ставили в театрах Татарстана и соседнего Башкортостана.
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