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«У меня больше, чем у Киркорова!»: популярный певец измерил достоинство линейкой
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«У меня больше, чем у Киркорова!»: популярный певец измерил достоинство линейкой 

Дни.ру 44 минуты назад
Фото: Дни.ру
В тусовке шоу-бизнеса ходит легенда, что певца Алекса Малиновского природа наградила не только идеальной фигурой, но и внушительным причиндалом. Да таким, что даже под бельем все хорошо видно. Корреспондент Dni.Ru с сантиметров в руках подкараулил артиста у гримерки и задал прямой вопрос: «Сколько?»
"Алекс, так ли ты хорош, как говорят о тебе знающие люди?" — поинтересовались Dni.Ru у артиста. «Я просто лучший! — без ложной скромности ответил исполнитель. — Но вы же хотите узнать размер моего „дружка“, правильно я понимаю? Я его линейкой мерял, честно скажу, но вот у других не было возможности — так что не с чем сравнивать. Да и желанием как-то не горю. Но слухи до меня доходят, что мой агрегат даже больше, чем у Киркорова. И что я в этом плане — лучший в шоу-бизнесе. Но тут подтвердить или опровергнуть ничего не смогу — тем более, на святое, на королей, я посягать не могу».
"Но главное не размер, а умение, — убежден Алекс. — И, смею вас уверить, на мое причинное место никто никогда не жаловался, все только восхищались, радовались, удивлялись".
"А еще, помимо роскошного детородного органа, у меня песни хорошие, но это я так, к слову говорю, — улыбается артист. — Вообще-то я не самый приличный артист. Поэтому и допускаю подобные разговоры".
Напомним, ранее о размере мужских органов бывшего солиста группы «На-На» Dni.Ru рассказал ее продюсер Бари Алибасов: «Член у Пашки Соколова небольшой. Не знаю, какие уж там у него были интимные отношения. Связался он с какой-то кассиршей, которая просто хотела на нем заработать. Она ему повесила на уши лапшу, что владеет банком, а Пашка поверил и ушел».
Соколов на этот выпад ответил достойно: «Что касается длины моего члена, то Бари-то откуда знает?! Лучше спросите про размер моего достоинства у раз… два… уже трех моих жен и многочисленных подруг — никто не жаловался!».
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