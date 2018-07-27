Как навсегда избавиться от сорняков: 5 лучших вариантов

Фото: Instagram @prolandlandscape

Избавление от сорняков с помощью мульчи

Мульчирование (поверхностное покрытие) почвы является самым эффективным способом борьбы с разными сорными растениями. С помощью мульчи вы действительно можете избавиться от сорняков навсегда. В качестве нее вы можете использовать:

черную пленку, если необходимо еще и прогревание почвы;

белую пленку, если вы не хотите дополнительно нагревать почву;

кору деревьев; мелкую или крупную гальку, очищенный щебень или керамзит, любые мелкие камни;

солому без семян, вырванные сорняки (тоже без семян, они могут дозреть);

картон;

другие разнообразные варианты пленки и покрытия, материалы, где нет клея или краски (газеты не подойдут), которые могут просочиться в землю и загрязнить ее.

Фото: Instagram @prolandlandscape

Подробнее о мульчировании в этом видео.

Обработка сорняков гербицидами

Обработка дачного участка гербицидами и пестицидами должна проводиться при строгом контроле дозировок. Правда, стоит учесть, что с их помощью не получится избавиться от сорняков навсегда — лишь на сезон, а не на два, три или более. Рассмотрим подробнее гербициды разного типа.

Системные распрыскивают на сами сорняки, из-за токсинов растение погибает. Этот вариант достаточно эффективен и пользуется большим спросом в России, где проблема с сорняками стоит весьма остро.

Контактные гербициды действуют иначе и требуют более точечного распрыскивания и вообще более хлопотны в использовании. Но зато они более безопасны для грядок, где вам не хочется, случайно капнув, убить растение.

Гербициды избирательного действия позволяют вам сохранять плодовые и овощные культуры, так как умеют определять их сами. Это очень эффективный тип, потому его можно посоветовать всем огородникам. Этот вариант отлично подходит для газона, он не причинит вреда культурным растениям.

Гербициды сплошного действия удаляют все растения на том участке, который вы обработали. Они не очень популярны у садоводов и огородников, но помогут бороться с пыреем или борщевиком, которые заполонили поле.

Фото: Instagram @prolandlandscape

Как правильно бороться с сорняками своими руками

Конечно, мы все в какой-то мере в своем саду боремся с сорняками по старинке — выкапываем или выдергиваем их руками. Но здесь важно знать одну хитрость, которая обеспечит вам более эффективную работу. Если вы не выдергиваете всю корневую систему, сорняк, как сильное местное растение (по сравнению с гибридными томатами или цветами), залечит свои раны и будет расти дальше. А если вы будете маленькими садовыми вилами выкапывать осторожно, тогда сорняк действительно исчезнет с вашей грядки или клумбы.

Фото: Instagram @prolandlandscape

Соль и уксус для избавления от сорняков

Существуют и народные методы борьбы с сорняками. Вы можете использовать самую обычную соль, которой нужно будет полить сорняки. Очень важно использовать ее много — около 2–2,5 кг на один квадратный метр, разбавленных примерно в одном-двух ведрах воды. Правда, данный метод подходит лишь при строительстве дорожек или террас, ведь он уничтожает все растения, поэтому и не подходит для сада, клумб или огорода.

То же самое можно сделать и с уксусом — проверенным средством для борьбы с сорняками (200 мл уксуса, 50 г спирта и 1 пакетик лимонной кислоты на 1 литр воды будет достаточно).

Фото: Instagram @prolandlandscape

ЭМ-препараты от сорняков

Более экологичным средством для полного избавления от сорняков в саду будут ЭМ-препараты. В отличие от гербицидов и пестицидов они создаются на основе натуральных компонентов и не загрязняют почву. Правда, все отмечают меньшую эффективность данного метода по сравнению с менее экологичными.

Фото: Instagram @prolandlandscape

Многие используют этот более безопасный вариант для овощных грядок и обычный для клумб с цветами. Но такой подход будет работать лишь в том случае, если вы не практикуете смешанные посадки и не меняете культуры местами из года в год.

Фото: Instagram @prolandlandscape

Способы избавления от сорняков: сравнение характеристик

Полный список способов борьбы с сорняками с различными техническими характеристиками вы можете увидеть в таблице ниже.

Метод борбы с сорняками

Бюджетность

Экологичность

Длительность эффекта

Мульчирование

Гербициды

Ручная прополка

Уксус

ЭМ-препараты