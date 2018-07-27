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В Вологде назвали лучшие предприятия конкурса «Мы выбираем. Нас выбирают»
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В Вологде назвали лучшие предприятия конкурса «Мы выбираем. Нас выбирают» 

Официальный сайт Администрации города Вологды 1 час назад
Фото: Официальный сайт Администрации города Вологды
Накануне вечером состоялась торжественная церемония награждения победителей городского конкурса «Мы выбираем, нас выбирают». Более 100 участников народного голосования получили традиционный знак качества конкурса — пятигранную эмблему. Лично поздравили участников и победителей Мэр Вологды Сергей Воропанов, депутаты и представители бизнеса.
В этом году конкурс проходил в 18-й раз. За право называться лучшими в своем деле поборолись 160 вологодских компаний в 19 номинациях. Участие в голосовании приняли 44 тысячи человек.
«Сегодня мы отмечаем лучших и благодарим за труд. Именно вы обеспечиваете социальную стабильность в городе, участвуете в развитии Вологды. Конкурс «Мы выбираем. Нас выбирают» — это отличная возможность заявить о себе, а также наметить «точки роста». Желаю вам успеха и процветания», — напутствовал предпринимателей Мэр Вологды Сергей Воропанов.
Мэра вручал награды участникам номинации «Высшая лига». В нее вошли ключевые предприятия города, которые много лет занимают лидирующие позиции на рынке. Именно такие крупные организации, показывают начинающим бизнесменам, как нужно строить работу, чтобы тебя заметил и выбрал клиент.
«Безусловно, такие конкурсы нужны. Это стимул для развития. Всегда необходима обратная связь — когда ты стараешься и твои труды оценивают высоко — это очень важно», — считает начальник отдела общественных связей компании «Макси» Татьяна Шепелина.
В этом году спектр номинаций расширился до 19. Впервые в народном рейтинге поучаствовали развлекательные организации, стоматологии и магазины для рыбаков и охотников. Победителей конкурса качества «Мы выбираем, нас выбирают» определяли сами вологжане. Сначала проводился социологический опрос, затем интернет-голосование и независимая экспертная оценка. Многие из дебютантов заняли лидирующие позиции.
«После того как ты занимаешь второе место на таком конкурсе, в следующий раз хочешь быть уже первым. Потому что такие конкурсы заставляют немножко переоценивать формат и обслуживания клиентов, и продукта, который ты производишь, и вдохновляют на новые подвиги», — поделился соучредитель сети ресторанов «Маленькая Азия» Анатолий Дианов.
Участники «Мы выбираем, нас выбирают» по итогам конкурса получают не только награду, но и признание вологжан. Благодаря такому народному состязанию предприниматели могут продвинуть свой бизнес, а также найти новых клиентов. А развитие предпринимательства — основа стабильности городской экономики.
Теперь эмблемы народного признания компании, ставшие победителями конкурса «Мы выбираем, нас выбирают», разместят в своих офисах и на упаковках выпускаемой продукции.
Официальный сайт Администрации города Вологды: последние новости
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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