В Вологде назвали лучшие предприятия конкурса «Мы выбираем. Нас выбирают»

Накануне вечером состоялась торжественная церемония награждения победителей городского конкурса «Мы выбираем, нас выбирают». Более 100 участников народного голосования получили традиционный знак качества конкурса — пятигранную эмблему. Лично поздравили участников и победителей Мэр Вологды Сергей Воропанов , депутаты и представители бизнеса.

В этом году конкурс проходил в 18-й раз. За право называться лучшими в своем деле поборолись 160 вологодских компаний в 19 номинациях. Участие в голосовании приняли 44 тысячи человек.

«Сегодня мы отмечаем лучших и благодарим за труд. Именно вы обеспечиваете социальную стабильность в городе, участвуете в развитии Вологды. Конкурс «Мы выбираем. Нас выбирают» — это отличная возможность заявить о себе, а также наметить «точки роста». Желаю вам успеха и процветания», — напутствовал предпринимателей Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Мэра вручал награды участникам номинации «Высшая лига». В нее вошли ключевые предприятия города, которые много лет занимают лидирующие позиции на рынке. Именно такие крупные организации, показывают начинающим бизнесменам, как нужно строить работу, чтобы тебя заметил и выбрал клиент.

«Безусловно, такие конкурсы нужны. Это стимул для развития. Всегда необходима обратная связь — когда ты стараешься и твои труды оценивают высоко — это очень важно», — считает начальник отдела общественных связей компании «Макси» Татьяна Шепелина

В этом году спектр номинаций расширился до 19. Впервые в народном рейтинге поучаствовали развлекательные организации, стоматологии и магазины для рыбаков и охотников. Победителей конкурса качества «Мы выбираем, нас выбирают» определяли сами вологжане. Сначала проводился социологический опрос, затем интернет-голосование и независимая экспертная оценка. Многие из дебютантов заняли лидирующие позиции.

«После того как ты занимаешь второе место на таком конкурсе, в следующий раз хочешь быть уже первым. Потому что такие конкурсы заставляют немножко переоценивать формат и обслуживания клиентов, и продукта, который ты производишь, и вдохновляют на новые подвиги», — поделился соучредитель сети ресторанов «Маленькая Азия» Анатолий Дианов.

Участники «Мы выбираем, нас выбирают» по итогам конкурса получают не только награду, но и признание вологжан. Благодаря такому народному состязанию предприниматели могут продвинуть свой бизнес, а также найти новых клиентов. А развитие предпринимательства — основа стабильности городской экономики.

Теперь эмблемы народного признания компании, ставшие победителями конкурса «Мы выбираем, нас выбирают», разместят в своих офисах и на упаковках выпускаемой продукции.