Полиция три года игнорировала просьбы попавшей в реанимацию девушки о помощи 

Жительница Астрахани Ксения пострадала от рук своего бывшего возлюбленного Александра. Пара довольно давно познакомились в Интернете. тогда девушка еще училась в школе. Общение переросло в дружбу, а после — в роман. Влюбленные встречались пять лет.
Однако проблемы возникли еще до разрыва, так как Александр был весьма вспыльчив и ревнив. Он часто устраивал скандалы и даже несколько раз поднимал руку на Ксению. Терпение девушки лопнуло в 2014 году, когда она приняла окончательное решение расстаться с возлюбленным.
Несмотря на расставание, Александр продолжал преследовать девушку, постоянно звонил и подстерегал на улице, а один раз даже попытался похитить. Ксения после этого случая обратилась в полицию, но сотрудник правоохранительных органов заявил, что у них нет статьи, по которой можно наказать парня. В итоге полиция игнорировала все обращения Ксении.
22 июля Александр набросился на Ксению на улице и нанес ей 24 ножевых ранения. Сейчас девушка находится в реанимации в тяжелом состоянии, у нее есть шанс выжить, но врачи не дают точных прогнозов. Александра задержали почти сразу, но мужчина настаивает, что ничего не помнит о случившемся. Мама девушки переживает, что раньше не смогла изолировать Александра от дочери и надеется, что Ксения сможет поправиться, сообщает «Комсомольская правда».