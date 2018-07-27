Полиция три года игнорировала просьбы попавшей в реанимацию девушки о помощи

Жительница Астрахани Ксения пострадала от рук своего бывшего возлюбленного Александра. Пара довольно давно познакомились в Интернете. тогда девушка еще училась в школе. Общение переросло в дружбу, а после — в роман. Влюбленные встречались пять лет.

Однако проблемы возникли еще до разрыва, так как Александр был весьма вспыльчив и ревнив. Он часто устраивал скандалы и даже несколько раз поднимал руку на Ксению. Терпение девушки лопнуло в 2014 году, когда она приняла окончательное решение расстаться с возлюбленным.

Несмотря на расставание, Александр продолжал преследовать девушку, постоянно звонил и подстерегал на улице, а один раз даже попытался похитить. Ксения после этого случая обратилась в полицию, но сотрудник правоохранительных органов заявил, что у них нет статьи, по которой можно наказать парня. В итоге полиция игнорировала все обращения Ксении.