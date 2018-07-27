Железные леди: Собчак и Бузовой удалось попасть в топ-10 самых богатых и знаменитых

Кто среди российских звезда спорта и шоу-биза самый-самый? Журнал Forbes опубликовал свой ежегодный рейтинг и судя по списку самые крупные игроки прошлого года не поменялись. Разве только Ольга Бузова теперь несомненный лидер по запросам в поисковике «Яндекс»

Традиционно при составлении рейтинга учитываются лва фактора: уровень дохода и популярность (рассчитывается по количеству запросов в поисковиках и количеству подписчиков в соцсетях).

Ольга Бузова стала шестой, но в то же время первой в рейтинге среди звезд-женщин. Кстати, на днях девушка заинтриговала поклонников в Insta следующим сообщением: «Скоро вас ждёт много чего интересного, единственное за что я переживаю, чтобы мне на все задуманное хватило сил #ракетазапущена».