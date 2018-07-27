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Железные леди: Собчак и Бузовой удалось попасть в топ-10 самых богатых и знаменитых
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Железные леди: Собчак и Бузовой удалось попасть в топ-10 самых богатых и знаменитых 

Клео.Ру 2 часа назад
Фото: Клео.Ру
Кто среди российских звезда спорта и шоу-биза самый-самый? Журнал Forbes опубликовал свой ежегодный рейтинг и судя по списку самые крупные игроки прошлого года не поменялись. Разве только Ольга Бузова теперь несомненный лидер по запросам в поисковике «Яндекс».
Традиционно при составлении рейтинга учитываются лва фактора: уровень дохода и популярность (рассчитывается по количеству запросов в поисковиках и количеству подписчиков в соцсетях).
Хоккеист Александр Овечкин, как и в прошлом году, на первом месте с заработком $14,5 миллионов. Расставание с женой пока не отразилось на заработках Сергея Шнурова — $13,9 миллионов — но, вероятно, несколько повысило рейтинги популярности артиста. На третьем месте Филипп Киркоров с $8,9 миллионами, а затем идут певец Григорий Лепс и шоумен Иван Ургант.
Ольга Бузова стала шестой, но в то же время первой в рейтинге среди звезд-женщин. Кстати, на днях девушка заинтриговала поклонников в Insta следующим сообщением: «Скоро вас ждёт много чего интересного, единственное за что я переживаю, чтобы мне на все задуманное хватило сил #ракетазапущена».
Второй женщиной в списке стала Ксения Собчак. Она заняла 10-е место с заработавшая $1,4 миллиона.
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