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Рождение ребенка сокращает жизнь женщины на два года
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Рождение ребенка сокращает жизнь женщины на два года 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Ученые заявляют, что беременность и рождение малыша сокращает продолжительность жизни женщины на два года, поскольку все это ускоряет процессы старения в организме.
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