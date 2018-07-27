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Рождение ребенка сокращает жизнь женщины на два года
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Рождение ребенка сокращает жизнь женщины на два года
Вести.Ru
1 час назад
Женский форум
Фото:
Вести.Ru
Ученые заявляют, что беременность и рождение малыша сокращает продолжительность жизни женщины на два года, поскольку все это ускоряет процессы старения в организме.
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